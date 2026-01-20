拳击｜曹星如2月28挑战菲律宾「眼镜蛇」 Genisis Libranza

香港不败拳王「神奇小子」曹星如（Rex Tso，23胜0负1和，14次KO）将为重返世界排名迎来关键一战！曹星如将于 2月28日 再度向梦寐以求的 IBF 泛太平洋雏量级冠军金腰带进发！此次对手，是曾挑战多项世界级腰带、拥有丰富大赛经验、外号 「眼镜蛇」 的菲律宾强敌 Genisis Libranza（22胜5负，14次KO）。这是一场曹星如必须拿下，让他重返世界排名轨道的背水一战！

宿敌未克 再遇强敌 剑指世界之路不容有失！

去年10月与印度拳王Sagar Chouhan的技术性平局，未能夺下IBF金腰带，令拳迷大呼可惜，亦让曹星如集齐「四大组织」区域冠军的脚步暂缓。此次卷土重来，对手实力有增无减。菲律宾拳手Genisis Libranza 战绩彪炳，曾挑战 IBO世界冠军、IBF International 及 WBO Inter-Continental 等高等级腰带，大赛经验极其丰富。对于志在重返世界排名前列的Rex而言，此战毫无退路，必须以胜利证明自己，重新点燃挑战世界拳王的引擎！

迎接硬仗，曹星如坦言对手实力及经验更强：「佢同我战绩相若，而且曾经喺美国打过四场大赛，所以绝对不能轻敌，但呢个就系我想要嘅嘢，希望能够挑战更强嘅对手，证明自己嘅实力！」

潘启情强势回归

另一赛事焦点，乃前WBC亚洲洲际及ABF轻蝇量级冠军潘启情（Raymond Poon） 强势回归冠军赛舞台，与菲律宾选手 Enrique Magsalin（11胜8负2和）角逐 WBF Australasian 蝇量级冠军金腰带。