Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拳击｜曹星如2月28挑战菲律宾「眼镜蛇」 Genisis Libranza

即时体育
更新时间：10:41 2026-01-20 HKT
发布时间：10:41 2026-01-20 HKT

香港不败拳王「神奇小子」曹星如（Rex Tso，23胜0负1和，14次KO）将为重返世界排名迎来关键一战！曹星如将于 2月28日 再度向梦寐以求的 IBF 泛太平洋雏量级冠军金腰带进发！此次对手，是曾挑战多项世界级腰带、拥有丰富大赛经验、外号 「眼镜蛇」 的菲律宾强敌 Genisis Libranza（22胜5负，14次KO）。这是一场曹星如必须拿下，让他重返世界排名轨道的背水一战！

宿敌未克 再遇强敌 剑指世界之路不容有失！

去年10月与印度拳王Sagar Chouhan的技术性平局，未能夺下IBF金腰带，令拳迷大呼可惜，亦让曹星如集齐「四大组织」区域冠军的脚步暂缓。此次卷土重来，对手实力有增无减。菲律宾拳手Genisis Libranza 战绩彪炳，曾挑战 IBO世界冠军、IBF International 及 WBO Inter-Continental 等高等级腰带，大赛经验极其丰富。对于志在重返世界排名前列的Rex而言，此战毫无退路，必须以胜利证明自己，重新点燃挑战世界拳王的引擎！
迎接硬仗，曹星如坦言对手实力及经验更强：「佢同我战绩相若，而且曾经喺美国打过四场大赛，所以绝对不能轻敌，但呢个就系我想要嘅嘢，希望能够挑战更强嘅对手，证明自己嘅实力！」

潘启情强势回归

另一赛事焦点，乃前WBC亚洲洲际及ABF轻蝇量级冠军潘启情（Raymond Poon） 强势回归冠军赛舞台，与菲律宾选手 Enrique Magsalin（11胜8负2和）角逐 WBF Australasian 蝇量级冠军金腰带。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前