渣马｜罗映潮冲终点由去年爆喊到紧抱男友 司徒兆殷大逆风也PB

即时体育
更新时间：14:53 2026-01-18 HKT
发布时间：14:53 2026-01-18 HKT

2位粤港澳全运全马代表罗映潮及司徒兆殷，继一年前的渣打马拉松全马后，周日同样以女子全马「本地女子组」全场冠、亚军完成，前者受著女性生理周期影响以2小时41分29秒夺冠、后者开心以破个人最佳（PB）的2小时43分23秒夺亚，兆殷虽然未能如愿摆脱「千年老二」称号，但开心自己在周日超大风下能破PB，更燃起她力争9月名古屋亚运资格。

罗映潮冲终点由去年爆喊到紧抱男友。徐嘉华摄
罗映潮本地2连霸。徐嘉华摄
罗映潮冲终点没爆喊

亚运资格十拿九稳（凭去年11月全运的PB 2小时39分23秒）的罗映潮，冲过终点后没有像去年的激动爆喊，而是紧紧的抱实在现场等著她回终点的男朋友黄启乐（他跑半马）。映潮在赛后表示今日时间「不满意但尚可接受」，她说：「确实，今日的状态没有11月全运会时好，不幸是刚好『生理期』中，一落赛都知自己的状态一般，但不想因为这些影响信心，所以一落场都抱住冲PB为目标。」

罗映潮完成本地全马「二连冠」。廖伟业摄
映潮希望在亚运舞台处子战「做得更好」。廖伟业摄
映潮希望在亚运舞台处子战「做得更好」

今日大部份选手都提到「超大风」，罗映潮表示：「都预了今日大风，在后段都食了不少风，是一个心理的考验，亦因为大逆风，未能如上届在后段加速，今日我当是半练习去跑，希望在9月亚运的舞台做得更好。」罗映潮表示，备战自己首个亚运会全马，短距离的训练也不忽视，未来数月会参加一些短距离的比赛。

司徒兆殷大逆风也PB。廖伟业摄
司徒兆殷大逆风也PB ：打了一支强心针

司徒兆殷是其中少数在「大逆风」下能够PB，并再次夺亚（她继去年渣马跑出当时PB的2小时43分59秒后，今年再破PB），她坦言打了一支强心针：「能在如此大风中PB，证明我是有进步的，如果不是大风，相信PB的时间会更好。」

赛前说过，赛完今次渣马会决定是否去追亚运资格，她表示：「去年7月黄金海岸及11月全运，我都尝试突破自己全马的PB，但都失败，我丈夫是我的教练，他一直对我好有信心，好开心今仗能突破到（全马PB）。」

司徒兆殷开心去搏「最后一个亚运」去到就无憾
开心去搏「最后一个亚运」去到就无憾

司徒兆殷表示在5月亚运截标前，会选一场「靓路」去达亚运标，包括3月1日的东京马拉松，她期望跑到一个「大突破」的时间。她续称：「以我的年纪，今次是我最后一次搏亚运。」今个月初刚满34岁、现职飞机工程师的司徒兆殷曾于2014年仁川亚运代表香港出战亚运三铁比赛，她希望今届能以另一个身份 -- 「全马」选手再去亚运，她也说：「若成功，我这廿几年的运动员生涯真的无憾！」

黄卓宁以2小时46分38秒取得全马「本地女子组」季军。廖伟业摄
黄卓宁以2小时46分38秒取得全马「本地女子组」季军。

 

记者/摄影：徐嘉华
摄影：廖伟业

