渣马｜埃塞俄比亚的比拉古全马第二度称王 肯亚女将夏芘迪封后

渣打马拉松2026全马赛事今晨（1月18日）激烈上演！跑手由尖沙咀弥敦道起步，埃塞俄比亚比拉古好手（Bizuneh Melaku Belachew）以2小时09分39秒率先冲线，第二度渣马全马称王，仅比香港赛道纪录慢19秒。肯亚好手夏芘迪(Habtegebrel eshete H.Habte)则以2小时27分03秒摘下女子全马后冠。

两度称王香江 表示喜欢香港会再回来

两度登上渣马全马王座的比拉古难掩兴奋，赛后直言香港是其福地：「我来到这里五次，我在 2017 年获得了冠军，现在我再次做到了。我为这场比赛做了很好的准备。这就是我获胜的原因。 」被问及以19秒之差与赛道纪录擦肩，他立即许下承诺：「当然，我会回来的，因为我喜欢香港。我很高兴每年都能来到这里。非常感谢大家。 」他特别感谢主办单位连年邀请及沿途热情观众。 当再次冲线后，他再度即兴起舞，重现2017年经典画面，并笑言：「每次我赢了比赛，冲过终点线，我就会跳舞。这是我的风格。」

女将Habte称后惜未能破纪录

女子组方面，这次全马冠军夏芘迪赛后表示，赛道极具挑战性：「这条赛道非常具有挑战性，因为有很多上下坡，坡度很大。她尽力了，虽然没能打破赛道纪录，但下次她会再次尝试打破纪录。」她特别感谢出色教练的指导。