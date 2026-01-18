渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线

渣打马拉松2026今日（18日）举行，每年最受瞩目的必定是「发哥」周润发。去年挑战半马的他，今年转战10公里赛，与艺人鲍起静（鲍姐）、郑则仕（Kent哥）等组队参赛，最终以2小时23秒轻松完成。

周润发率「几百岁」明星队齐冲线。摄影：廖伟业

周润发完成10公里赛事。摄影：廖伟业

发哥赛后满面笑容接受访问，他解释，转跑10公里是为陪伴恩师兼影后鲍起静：「因为老师今年进入80岁了，送给她最大的礼物，所以我们陪老师跑。」他笑言队伍「加起来几百岁，鲍姐姐和我跑了6年。」。团队不重成绩，只求完成及与沿途观众互动，「马拉松最重要是完成嘛，开心到不得了」。

谈及赛道，发哥笑说：「又有风又有太阳，很凉很舒服，沿途都在「吹水」，不难跑。」他更自爆，跑马拉松窍门是遇上斜路就改为步行。至于来年目标，发哥直言视团队动向而定：「她们如果领军跑20几公里，我就回去20几公里。」

记者、摄影：廖伟业