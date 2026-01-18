Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣马｜ 周润发陪鲍起静转跑10公里 率「几百岁」明星队齐冲线

即时体育
更新时间：11:48 2026-01-18 HKT
发布时间：11:48 2026-01-18 HKT

渣打马拉松2026今日（18日）举行，每年最受瞩目的必定是「发哥」周润发。去年挑战半马的他，今年转战10公里赛，与艺人鲍起静（鲍姐）、郑则仕（Kent哥）等组队参赛，最终以2小时23秒轻松完成。

周润发率「几百岁」明星队齐冲线。摄影：廖伟业
周润发率「几百岁」明星队齐冲线。摄影：廖伟业
周润发完成10公里赛事。摄影：廖伟业
周润发完成10公里赛事。摄影：廖伟业
周润发完成10公里赛事。摄影：廖伟业
周润发完成10公里赛事。摄影：廖伟业

发哥赛后满面笑容接受访问，他解释，转跑10公里是为陪伴恩师兼影后鲍起静：「因为老师今年进入80岁了，送给她最大的礼物，所以我们陪老师跑。」他笑言队伍「加起来几百岁，鲍姐姐和我跑了6年。」。团队不重成绩，只求完成及与沿途观众互动，「马拉松最重要是完成嘛，开心到不得了」。

谈及赛道，发哥笑说：「又有风又有太阳，很凉很舒服，沿途都在「吹水」，不难跑。」他更自爆，跑马拉松窍门是遇上斜路就改为步行。至于来年目标，发哥直言视团队动向而定：「她们如果领军跑20几公里，我就回去20几公里。」

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
2小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
23小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
16小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
22小时前
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
2小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
4小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
21小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT