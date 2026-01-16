NBA｜波尔轰9个三分 半场27分助黄蜂挫湖人 湖人近5战仅取1胜

黄蜂队在今日作客洛杉矶的比赛中上演强势一战。拿美路波尔（LaMelo Ball）于下半场独取27分，全场攻入30分，并以九记三分球追平个人单场最高纪录，最终带领黄蜂以135：117击败近况不佳的洛杉矶湖人。

黄蜂队多点开花

比赛初段湖人延续火力，当积（Luka Doncic）首节已射入3球三分，单节拿下19分，球队表现仿佛重现日前对鹰队轰下141分的气势。然而黄蜂次节开始反扑并反超，第三节把差距扩大至15分，湖人其后未能形成实质追击。

拿美路波尔下半场独取27分，全场比赛三分球17射9中，轰下30分，并在第四节湖人队追分阶段，单脚起跳潇洒射入三分，稳定局面。波尔同场送出11次助攻及摘下6个篮板，下半场独中8球三分，每次命中皆兴奋庆祝，同时令家乡球迷噤声。

LaMelo ices it with his 8th and 9th THREES 🧊



He scored 27 of his 30 PTS in the 2nd half to lead the Hornets to victory! pic.twitter.com/4QspddF7Sg — NBA (@NBA) January 16, 2026

黄蜂多点开花，班顿米拿（Brandon Miller）贡献26分，碧捷斯（Miles Bridges）收获25分，新秀肯尼普（Kon Knueppel）亦有19分进帐。近况回勇的黄蜂在五场西岸客场之旅暂录2胜1负；仅在10天前，他们曾以27分大胜联盟龙头雷霆，今仗再度展现潜力。

湖人则近况不佳，近13场比赛输8场，近五战四败，排名亦跌至西区第5。当积虽然延续火力全场轰入39分并投中6球三分，占士（LeBron James）亦有29分及9个篮板，惟球队近况低迷，过去四日先后不敌不算太强的帝王及黄蜂，早前击败鹰队所展现的专注度未能延续，当积赛后亦谈及球队近况：「我不确定具体的原因，不过我想说我们对阵鹰队那场背靠背的比赛，才是我们应该展现的水平，快速且强硬。」

湖人防守与后备短板问题浮现

今季湖人已经第11次被对手得到120分以上，防守告急，今仗更在后三节合计被对手攻下105分。赛后湖人主帅雷迪克（JJ Redick）表示球队对于黄蜂的防守做得不好：「我们在防守持球人时过于谨慎，低位防守球员的表现亦很不好。」

除此之外，湖人板凳火力不足的问题在今场亦大大暴露：全队后备阵容合计仅得9分，投篮19投4中，难以支撑主力的得分。黄蜂凭外线准星及多核心得分，最终在客场全取胜利。