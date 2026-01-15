渣打香港马拉松2026｜博览会装备体验助跑手迎战马拉松 由起跑到终点全方位支援跑手每个关键时刻

随着渣打香港马拉松 2026(下称渣马)正式踏入赛事周，跑手可于1月14日至17日期间，到访于启德体艺馆举行的「渣打香港马拉松博览会」，为赛事周揭开序幕。作为赛前重要一站，博览会让跑手提前投入比赛氛围，现场呈献多款港别注系列和于博览会期间率先亮相的装备，为赛事周增添更多亮点。

赛前节奏调整以 Shakeout Run 迎接比赛日

赛事周的准备不止于装备层面。作为渣马的重要赛前传统之一，adidas于博览会期间举行Shakeout Run，由 adidas Runners（下称 AR）团队带领跑手以轻松节奏活动身体。活动汇聚来自本地及海外 的跑手，透过一段不以速度为目标的赛前跑步，让参与者在正式比赛前放松身心、交流经验，逐步唤醒肌肉、调整状态，并投入渣马节奏，为比赛日作最后准备。 配合赛事周的整体备战安排。此外, adidas 特别为跑手准备 2026 年别注版号码布扣，可于博览会展区内换领，为赛事装备加入一项既实用又具纪念价值的配件，成为今届渣马期间专属的细节之一。展区内亦设有「YOU GOT THIS」主题拍照区，让 跑手于赛前留下属于自己的赛事瞬间。今年更加于启德 AIRSIDE 打造「破纪录跑步基地 」，作为跑手赛前训练、装备体验及交流的集中据点，让跑手在 Shakeout Run 与比赛日之间，建立更完整而有系统的赛前准备节奏。

由起跑前到终点后 全方位支援跑手每个关键时刻

渣马比赛日当天，adidas由赛前准备到赛后恢复，全程为跑手提供实际而到位的支援。比赛日早上，于尖沙咀汉口道 adidas 专门店外设置免费赛前热身区，由 AR 专业教练带领跑手进行动态伸展及肌肉启动，协助跑手在起跑前逐步唤醒身体状态，以更稳定节奏迎接赛事。 完成赛事后，于铜锣湾运动场设置赛后专区，为跑手提供瑜伽伸展环节，协助肌肉放松与恢复， 并派发蛋白饮品，让跑手在完成挑战后获得适切补给与放松。用指定应用程式完成比赛之跑手更可前往指定门店，参与官方赛后纪念跑Tee烫印服务，并领取完赛纪念毛巾，以个人化方式纪录属于自己的渣马里程碑。