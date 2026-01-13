NBA｜当积空砍42分 帝王三分雨射垮湖人

帝王周一晚在主场打出争气波！凭借后备上阵的蒙克（Malik Monk）全场轰入7记三分球、独取26分的火热表现，最终以124:112击败有当积攻下全场最高42分的湖人，结束了此前对湖人的七连败。

蒙克狂轰7记三分

帝王今仗能取胜，后备奇兵蒙克的发挥至关重要。他在外线手感热得发烫，全场三分球7投7中，百发百中，彻底打乱了湖人的防守部署。每当湖人试图将比分追近时，蒙克的三分球总能及时为帝王「止血」。除了蒙克外，帝王两大主力迪罗辛（DeMar DeRozan）及韦斯博克（Russell Westbrook）亦有稳定发挥。迪罗辛全场攻入32分，并交出6次助攻；而倒戈相向的韦斯博克，面对旧主亦毫不手软，贡献了22分及7次助攻。

当积空砍42分

帝王在首节落后下，凭借蒙克的三分雨，在第二节末段已反超前16分，并在第三节一度将领先优势扩大至20分，最终轻松取胜。客队湖人纵有当家球星当积（Luka Doncic）继续其神级表现，全场狂轰42分、7个篮板及8次助攻，是这位联盟得分王今季第七场得分超过40分的比赛。可惜，当积独力难支紫金军，另一巨头「大帝」勒邦占士（LeBron James）今仗则表现失准，虽然攻入22分，但在三分线外却5投全失，未能为球队提供足够的外线火力支援，才致最终以12分落败。