NBA｜占士避战背靠背当积三双独木难支 湖人作客91:107不敌马刺跌落第4

即时体育
更新时间：15:47 2026-01-08 HKT
发布时间：15:47 2026-01-08 HKT

NBA周三上演西岸前段班大战，赛前第二的马刺主场迎战第三的湖人，然而今战湖人在占士(LeBron James)轮休避战背靠背赛事和里夫斯(Austin Reaves)还在养伤下，虽有当积(Luka Doncic)轰入38分10篮板和助攻的三双数据，但仍独木难支最终以91:107不敌马刺。

基顿庄逊奇兵爆发 轰27分退湖人

上场湖人战胜塘鹅一战后，主帅雷迪克(JJ Redick)指41岁的占士每场比赛后都会脚痛，因此在面对背靠背行程上，占士能否上阵也需要临场考虑，今战作客马刺赛前，球队便宣布占士因伤缺席，在多名主力缺席下当积独担大旗，上半场轰便轰入22分，但马刺有从板凳出发的基顿庄逊(Keldon Johnson)亦不遑多让，第二节单节独得12分助马刺上半场领先5分。下半场马刺继续多点开火持续拉开比数，虽有当积攻入16分，但也无力回天最终以马刺以107:91击退湖人坐稳西岸第2之位，而湖人则被金块反超跌到第4名。

今场马刺五人得分上双，板凳出发的2人庄逊和云班耶马担任板凳奇兵，庄逊上阵27分钟高效轰入全队最高的27分6篮板，而云班耶马(Victor Wembanyama)则攻入16分14篮板以及4阻攻，强势守护马刺禁区。而湖人在缺乏火力输出点下，仅3人得分上双除了当积轰38分外加10篮板10助攻的三双数据外，也有拿华菲亚(Jake LaRavia)攻入16分7篮板。

