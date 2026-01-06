香港网球公开赛｜港网「一哥」黄泽林直落两盘击退拿方尼 明日上演「兄弟阋墙」与双打伙伴迪亚路争入8强

香港网球公开赛2026今日上演精彩对决，主场出击的香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong），在维园中央球场球迷的呐喊助威下，激战1小时41分钟，以直落两盘6：3、7：5击退世界排名第72位的阿根廷好手拿方尼（Mariano Navone），强势跻身男单16强。虽然是在平日比赛，但仍有许多观众入场支持Coleman，打气声此起彼落，乐坛天王陈奕迅更连续两天到场支持coleman。明日Coleman将与双打伙伴迪亚路争夺半准决赛席位。

目前世界排名150名的黄泽林首盘与对手周旋至3：3后，突然提升状态，凭借更主动的进攻连下三局，以6：3先声夺人。第二盘战况更趋白热化，双方互破发球局至4：4平手。关键时刻，拿方尼一度领先5：4，将港将推向悬崖边。黄泽林在压力下爆发惊人战斗力，于第10局对方发球局连取四分迅速回破，扳平5：5，继而在自己的发球局再度强势「派蛋」，最终以7：5锁定胜局，赢得全场掌声。

黄泽林感谢主场球迷 钟意在日间作赛

赛后黄泽林多次感谢主场球迷的支持。被问及开局取胜的感受，他表示：「这场胜利意义重大，因为在主场作战并不容易，尤其是在所有主场观众面前比赛，压力总是很大的。所以我很高兴能够顺利晋级首轮。我觉得我今天表现得相当不错，尤其是在应对压力和紧张情绪方面。 」

黄泽林亦特别提到比赛时间较往年提早，更符合他喜好在日间作赛的习惯。「难得我打四点几。大家都未放工讲真，但都唔少球迷嚟支持我。场地最后都差唔多坐满，我都觉得好开心。今日比前两年就早少少开波了。我比较钟意喺日头打啦，所以呢样嘢都都帮到我唔少，始终我唔系好钟意好冻，可能惯咗香港好热。 」黄泽林将于明日（7日）出战16强赛，与双打伙伴迪亚路上演「兄弟阋墙」之战，争夺半准决赛席位。

记者、摄影：廖伟业