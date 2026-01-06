Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜金块主力全体休息 残阵大打争气波加时125:124挫76人

即时体育
更新时间：18:36 2026-01-06 HKT
发布时间：18:36 2026-01-06 HKT

周一正经历背靠背作客之路的金块，相隔一日后今战作客76人让占姆梅利(Jamal Murray)轮休，加上避免刚复出基斯甸般恩((Christian Braun)和艾朗哥顿(Aaron Gordon)再受伤同样选择休息，意味今场金块将以2阵出战，但今战却大打争气波，在面对有安比(Joel Embiid)和麦斯尔(Tyrese Maxey)的76人亦不落下风，最终加时更以125:124力压主队取胜。

安比空砍32分 金块2阵加时险胜76人

今仗金块在主力休息和约基治(Nikola Jokic)受伤下可谓以残阵赴会，然而今仗金块奇兵尽出，由披顿屈臣(Peyton Watson)和谢伦碧𠎀(Jalen Pickett)挺身而出，半场就打成58:58平手，但之后76人众将爆发，第三节完结将比数打成93:87，但进入到末节金块一开始直接猛攻打出一波14:0，直接反超比分，但随后双方再陷入拉锯，其后更再度战平需要加时分胜负，最终金块在最后时刻顶住压力以125:124力压76人。

金块今战有披顿屈臣和谢伦碧𠎀担起大旗，前者打入24分外加7篮板4助攻，而后者亦攻入29分5篮板7助攻，另外亦有拿京(Zeke Nnaji)21分8篮板。而76人则有安比攻入全场最攻的32分外加10篮板，麦斯尔也贡献了28分6篮板6助攻和4抄截，可惜未能取胜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
7小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
23小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
6小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
9小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
23小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
2小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
22小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
22小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
10小时前