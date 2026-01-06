NBA｜金块主力全体休息 残阵大打争气波加时125:124挫76人

周一正经历背靠背作客之路的金块，相隔一日后今战作客76人让占姆梅利(Jamal Murray)轮休，加上避免刚复出基斯甸般恩((Christian Braun)和艾朗哥顿(Aaron Gordon)再受伤同样选择休息，意味今场金块将以2阵出战，但今战却大打争气波，在面对有安比(Joel Embiid)和麦斯尔(Tyrese Maxey)的76人亦不落下风，最终加时更以125:124力压主队取胜。

安比空砍32分 金块2阵加时险胜76人

今仗金块在主力休息和约基治(Nikola Jokic)受伤下可谓以残阵赴会，然而今仗金块奇兵尽出，由披顿屈臣(Peyton Watson)和谢伦碧𠎀(Jalen Pickett)挺身而出，半场就打成58:58平手，但之后76人众将爆发，第三节完结将比数打成93:87，但进入到末节金块一开始直接猛攻打出一波14:0，直接反超比分，但随后双方再陷入拉锯，其后更再度战平需要加时分胜负，最终金块在最后时刻顶住压力以125:124力压76人。

金块今战有披顿屈臣和谢伦碧𠎀担起大旗，前者打入24分外加7篮板4助攻，而后者亦攻入29分5篮板7助攻，另外亦有拿京(Zeke Nnaji)21分8篮板。而76人则有安比攻入全场最攻的32分外加10篮板，麦斯尔也贡献了28分6篮板6助攻和4抄截，可惜未能取胜。