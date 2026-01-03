香港网球公开赛｜吴易昺相隔一年重返港网剑指夺冠 商竣程盼将被期望的压力转化成动力

「中银香港网球公开赛2026」今日进行抽签仪式，全运会男单冠军的吴易昺和亚军商竣程分途出击，吴易昺将会对上世界排名54的马路辛（Fabian Marozsan)，而商竣程则会对上世界排名67的甘美沙拿（Francisco Comesana)。

吴易昺盼在港能有好开始 望健康完成赛季

吴易昺上届港网公开赛因伤无奈缺席，提到今次重回香港他说：「每次来到这里都很开心，记得第一次来是我14，15岁打ITF青年赛事时，当时有机会去附近好多的地方，我好喜欢那些地方特别是食物。」他也提到过很多时间因伤未能打足全季，今年希望可以健康地完成全个赛季，而香港站也是一个很好开始的地方他亦对夺冠抱很大的信心。

他也提到全运会后很早便陪同队友到港，也有冬训因此也为今次做了不少准备，他说：「因为我们队有小队员有比赛，我们也参加其他比赛，所以我就陪他们一起过来，也是提前为今年这场比赛作准备，然后我也有一个比较仓促，但我觉得比较充实的冬训，所以我觉得这周比赛打出应有的表现。」

本季首战商竣程抱不著急态度面对比赛

商竣程今次第3次参加港网公开赛，他提到很高兴能重回香港开始本年度的赛事，对于今季的目标他则表示：「今年的目标放得稍微短一点，因为我觉得一个赛季很长，从1月到11月底会参加很多比赛，去很多地方，所以我想先从香港开始做好，然后咱们就是不用著急的态度去参加比赛。」

而首圈商竣程将面对来自阿根廷的甘美沙拿，他也提到曾与对方交手也曾赢过，但他亦未敢轻敌指对手在硬地很强，非常难以对付，但他也提到在香港亦会有不少压力，他直言：「当然在香港可能会有一些压力，因为近2年我打的都非常好，大家有的期待都会很高，我觉得这些可以化作动力。」

记者/摄影：魏国谦