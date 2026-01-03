Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛｜吴易昺相隔一年重返港网剑指夺冠 商竣程盼将被期望的压力转化成动力

即时体育
更新时间：20:26 2026-01-03 HKT
发布时间：20:26 2026-01-03 HKT

「中银香港网球公开赛2026」今日进行抽签仪式，全运会男单冠军的吴易昺和亚军商竣程分途出击，吴易昺将会对上世界排名54的马路辛（Fabian Marozsan)，而商竣程则会对上世界排名67的甘美沙拿（Francisco Comesana)。

吴易昺盼在港能有好开始 望健康完成赛季

吴易昺上届港网公开赛因伤无奈缺席，提到今次重回香港他说：「每次来到这里都很开心，记得第一次来是我14，15岁打ITF青年赛事时，当时有机会去附近好多的地方，我好喜欢那些地方特别是食物。」他也提到过很多时间因伤未能打足全季，今年希望可以健康地完成全个赛季，而香港站也是一个很好开始的地方他亦对夺冠抱很大的信心。

他也提到全运会后很早便陪同队友到港，也有冬训因此也为今次做了不少准备，他说：「因为我们队有小队员有比赛，我们也参加其他比赛，所以我就陪他们一起过来，也是提前为今年这场比赛作准备，然后我也有一个比较仓促，但我觉得比较充实的冬训，所以我觉得这周比赛打出应有的表现。」

本季首战商竣程抱不著急态度面对比赛

商竣程今次第3次参加港网公开赛，他提到很高兴能重回香港开始本年度的赛事，对于今季的目标他则表示：「今年的目标放得稍微短一点，因为我觉得一个赛季很长，从1月到11月底会参加很多比赛，去很多地方，所以我想先从香港开始做好，然后咱们就是不用著急的态度去参加比赛。」

而首圈商竣程将面对来自阿根廷的甘美沙拿，他也提到曾与对方交手也曾赢过，但他亦未敢轻敌指对手在硬地很强，非常难以对付，但他也提到在香港亦会有不少压力，他直言：「当然在香港可能会有一些压力，因为近2年我打的都非常好，大家有的期待都会很高，我觉得这些可以化作动力。」

 

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
7小时前
委内瑞拉首都传爆炸声 美媒指特朗普下令空袭
02:05
空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 委要求联合国召开紧急会议
即时国际
1小时前
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
02:05
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 消息：将在美国接受刑事审判
即时国际
3小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
9小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
01:22
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
11小时前
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
7小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
6小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT