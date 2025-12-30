刘翔师弟谢文骏宣布退役 曾获亚运会、全运会金牌

中国跨栏好手谢文骏今日(30日)宣布退役，结束接近20年的职业生涯。这名曾赢得亚运会、全运会男子110米栏金牌的选手，是国家一代跨栏名将刘翔的同门师弟，他在社交平台发表退役声明，并深情写「跑道，你是我青春的全部。」

谢文骏深情告别

与刘翔同为名师孙海平弟子的谢文骏，在社交平台宣布退役：「今天，我将从赛道的奔跑者，转变为场边的守望者与传承者。这条110米的跑动很短，短到每一次奔跑都必须全力以赴。我无法再亲身跨越栏架，但我的目光与全部的心得，将永远追随并帮助那些热爱跨栏的年青人。」

35岁的谢文骏曾赢过3届全运会男子110米栏金牌，2014年仁川亚运和18年雅加达亚运亦连续2届称王，田径世锦赛亦曾取得第5名，是刘翔后中国最出色的跨栏选手。