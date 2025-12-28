Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭主场117：100胜骑士 杜兰特狂砍30分 骑士主教练坦言首节失误定败局

火箭周六在主场展现强大火力， 以117：100胜骑士。火箭杜兰特（Kevin Durant）仅用三节便攻下30分，早早奠定胜局。骑士主教练坚尼艾坚臣（Kenny Atkinson）赛后坦言球队准备不足，并指首节出现致命伤。 

火箭继耶诞大战大胜湖人后，此役延续强势表现。杜兰特贡献30分、7助攻与4篮板球，后备上阵的谢帕德(Reed Sheppard)交出18分8助攻。骑士方面，新秀谢伦泰臣（Jaylon Tyson） 替补攻下全队最高的23分，并抓下生涯新高的14个篮板球 。 

比赛在第一节便分出高下。火箭在杜兰特单节独取14分的带领下，以32：24取得领先。骑士总教练艾坚臣赛后坦言球队准备不足，首节发生8次失误，让比赛早早失去悬念。次节骑士一度追近至仅落后2分， 但火箭立即回敬一波12：2的攻势，谢帕德得连续射入两记三分球，半场结束时火箭已将领先优势扩大至60：46。

第三节成为比赛转捩点。火箭开局打出一波15：0的猛烈攻势，将领先优势扩大至27分，彻底击溃骑士斗志。由于领先优势过大，杜兰特等主力整个第四节未再上阵。骑士虽在末节追回些许分数，但最终无力回天。

