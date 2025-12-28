钟培生｜无敌杯Black Joe击败四海 四海兑现承诺下跪叫爸爸

由钟培生主办的《无敌杯2025》于周六上演，由香港拳王罗四海与澳门拳手Black Joe进行六个回合，每回合两分钟比赛。双方都未能够在六回合赛事中击倒对手，最后Black Joe以点数178:166击败罗四海。而四海于赛后兑现承诺，下跪叫Black Joe「爸爸」。

点击观看片段

四海第二回合「爆缸」

首回合双方都在试探对手，至第二回合，Black Joe 多次击中四海头部，其中一记重拳打爆四海的右边眼眉位置，四海即时流血。

第三、四回合，四海倾力反击，多次将Black Joe逼到绳角，Black Joe被逼专注防守。第五回合，四海更两度打跌Black Joe。不过，Black Joe凭较强的体力挨过四海的攻势后，在第六回合乘四海气力不继，多次攻势得分成功抢回不少点收，最后更以178:166点数击败四海。

四海下跪叫「爸爸」

拳证宣布赛果后，全场观众高呼Black Joe的名字，又大叫「爸爸」！因为四海赛前曾经许下，不击倒Black Joe便叫对方爸爸，而四海果然讲得出做得到，当场下跪叫Black Joe「爸爸」。

Black Joe赢体能

Black Joe赛后表示：「今次赢四海唔简单，因为佢比较重，如果与我同磅数第4、5个回合比我KO咗。因为我打佢D拳都重，佢都仲可以企喺度。我好彩系佢体能唔好，唔系我地两个都打和。佢个磅数重我差不多10公斤，如个我中佢一拳应都应该训低。其实到先我都中咗佢几拳都晕，但系我智慧劲，自己同自己讲一定要醒，呢场比赛一定要赢，所以我坚持到底。其实预咗唔系我爆(流血)就系佢爆，上到台唔系我死就系佢亡。」

Black Joe又被问及打法比较轻松，他回应说：「四海比较重，我唔可以同佢搏拳，我要同佢打距离，所以要打得轻松D，可以打到咁既成绩所以好开心。」