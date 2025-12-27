Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025体坛回顾｜SGA重组雷霆三少NBA首封王 诺利斯斩断韦少连冠夺F1车手冠军

更新时间：07:00 2025-12-27 HKT
发布时间：07:00 2025-12-27 HKT

今年NBA同F1齐迎新王登基，NBA有基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)率雷霆夺历史首冠，兼夺常规赛及总决赛MVP。而F1除了麦拿仑冧庄车队冠军外，车手罗列斯(Lando Norris)更以2分之差力压韦斯塔潘首夺车手总冠军宝座。

SGA领头掀年轻风暴 助雷霆首夺总冠军

去季雷霆用实力宣告重建完成，在手握SGA下联同谢伦威廉斯（Jalen Williams，又译𠎀伦威廉斯）以及贺姆格连（Chet Holmgren)，重组雷霆三少，在NBA以平均年仅25岁掀起一波年轻风暴，以68胜14负强势闯入季后赛，连斩金块灰狼2强敌后，决赛再以4:3击败溜马勇夺雷霆自2008年创队后首冠，当家球星SGA更夺得分王以及常规赛和季后赛MVP，今季更大致保留上季阵容剑指二连冠。

罗列斯2分力压韦少首夺车手总冠军

F1今季可谓是戏剧性的一年，在车队方面，坐拥皮亚斯特里和罗列斯的麦拿仑，早已毫无悬念再夺车队总冠军，但车手总冠军却出现过山车般的剧情，开季到季季中麦拿仑双雄强势跑出，当时位列第三的韦斯塔潘(Max Verstappen)更一度落后超过100分，但由荷兰站韦少得第二开始，故事开始变得更刺激，先有榜首的皮亚斯特里(Oscar Piastri)在巴库站退赛后状态大跌，更被队友罗列斯反超，之后2者更在拉斯维加斯站双双因战车犯规而取消资格，韦少之后先后在卡塔尔站夺冠后，位列第2的他与罗列斯差距仅12分，要斗到最后一站阿布札比才分出胜负，最终虽由韦少夺得分站冠军，但位列第三的罗列斯已足够以2分之差力压韦少首夺车手总冠军。

