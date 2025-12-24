Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜李安纳狂轰41分 快艇128：108胜火箭

即时体育
更新时间：18:17 2025-12-24 HKT
发布时间：18:17 2025-12-24 HKT

今早举行的NBA赛事， 由火箭对快艇。快艇在主场打出强势进攻，凭借李安纳（Kawhi Leonard）攻下全场最高41分，以及哈登（James Harden）贡献29分的带领下，终场以128：108轻取休士顿火箭，取得本季第二次的连胜。

近期快艇状态回升，他们在上周六击败湖人终结五连败后，本场比赛延续火热手感。火箭在首节35：29领先快艇6分。但快艇在第二节反超火箭，打出34：23的攻势，半场以63：58领先。易边后快艇持续扩大领先，第三节结束已将分差拉开至98：82，末节更一路压制对手，最终以20分之差128：108收下胜利。  

快艇李安纳全场手感发烫，23次出手射中16球，其中包括三分球5射4中，高效砍下41分。哈登表现良好，整场贡献29分。快艇全队三分球37射20中，命中率高达54%。火箭虽然有杜兰特（Kevin Durant）拿下22分，以及申京（Alperen Sengun）19分、11篮板球的双十表现，但全队三分球仅30射9中，命中率3成，成为胜负分水岭。

