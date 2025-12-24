NBA｜湖人防守再亮红灯作客108:132惨败太阳 主帅雷迪克直言：跟唔上年轻球队脚步

湖人近期伤兵问题不断，上仗作客对同城的快艇占士(LeBron James)独力难撑大败，今场再作客对太阳虽有占士今场攻入23分，再加上里夫斯(Austin Reaves)和迪安祖艾顿(DeAnrde Ayton)复出，但仍无助改变颓势，作客以108:132败走太阳。

湖人防守问题再亮警号 108:132大败太阳

湖人主力之一当积(Luka Doncic)今战继续因伤缺，但中锋艾顿伤愈复出正选上阵，里夫斯亦复出从板凳出发。然而在2位主将和占士带领下湖人并未见起色，较早前当积接受访问就提到主帅雷迪克希望球队防守可以有改善，但貌似并未见成效，太阳今场全场以59%的投篮命中率轻松得分，最终以132:108轻取湖人。赛后主教练雷迪克(JJ Redick)直接指出问题：「球队的老毛病又再出现，面为走动更多的年轻队伍，我们就是跟不上他们的脚步，我们就好像深陷泥潭一样无法走动。」

今场占士攻入全队最高的23分外加6助攻，而替补上阵的里夫斯仅上阵22分钟攻入17分，而太阳方面，今场D布鲁士(Dilion Brooks)和布克(Devin Booker)分别攻入25分和21分11助攻。