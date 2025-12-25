2025体坛回顾｜港队大丰收 传统强项外全面开花 不同项目齐放光芒

2025年是港队的丰收年。除剑击、单车等港队传统强项外，其他项目在2025年同样大放异彩：网球「一哥」黄泽林在美网和全运会创历史；「泳后」何诗蓓伤愈归来，于全运会豪取2金2铜；女子个人形「世一」刘慕裳成为港队史上首位空手道世界冠军。

年仅21岁的黄泽林迎来突破之年，在美国网球公开赛勇闯男单32强，改写香港球手于大满贯单打的最佳成绩；全运会上，黄泽林在男单赛事亦强势夺铜，掀起本地网球热潮。

黄泽林于今届美网屡创历史。新华社

游泳池畔同样捷报频传。「泳后」何诗蓓伤愈复出即展王者风范，先后勇夺女子200米及100米自由泳金牌，其后在50米自由泳与50米蛙泳再摘两面铜牌，四项皆有斩获，为港队在全运泳坛金牌版图上补上关键一笔。

何诗蓓全运会为港队获得2金2铜的好成绩。杨功煜摄

空手道方面，女子个人形「世一」刘慕裳在上月举行的空手道世界赛决赛中成功加冕，写下港队史上首位空手道世界冠军的里程碑，为港队在非传统强项打开新章。

刘慕裳表示当选杰青是莫大荣幸。中新社

港队各路好手于不同项目齐放光芒，成绩遍地开花，印证本地体坛厚实的竞技底蕴与新生代的强势崛起。展望来年，港将势将乘胜追击，向更高舞台与更高目标进发。