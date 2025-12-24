NBA｜法拉格联手戴维斯合轰64分 独行侠主场131:130击退金块

周二独行侠主场对上同为背靠背行程中的金块，今场一开波，独行侠就凭现任和前任状元法拉格(Cooper Flagg)及安东尼戴维斯(Anthony Davis)的出色表现一度领先，但金块后来猛烈反击更一度将比数反超，但全场攻入33分的法拉格挺身而出再将比数反超，最终金块在P屈臣(Peyton Watson)绝杀3分射失下，以130:131落败。

新旧状元齐发威 法拉格戴维斯合力狂轰64分

今场独行侠2位状元一开波就立即入局，首节法拉格和戴维斯便分别攻入14和10分助球队以41:27取得领先，其后独行侠都握有些微优势，但金块其后展开反击第三节以103:103追和，并在第4节首度取得领先，但其后法拉格挺身而出命中关键三分并助N马素(Naji Marshall)助主队以131:121领先金块，但其后金块连续得分追成130:131，更在法定时间仅剩下7.8秒时逼使独行侠24秒违例取得球权，P屈臣投出绝杀三分但弹框而出，最终独行侠以131:130险胜金块。

今场法拉格再度打出亮眼表现，轰入全场最高的33分外加9篮板9助攻，更以此表现成为继当积(Luka Doncic)后第2位20岁以下，单场攻入至少33分9篮板9助攻的球员之一，另外安东尼戴维斯日渐回勇，今场亦打入31分9篮板助球队取胜。金块双子星约基治(Nikola Jokic)和占姆梅利(Jamal Murray)今场亦分别攻入29分7篮板14助攻，而后者则攻入31分7篮板14助攻。

