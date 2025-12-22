梦幻教室ATR国际篮球锦标赛落幕 12周年精英颁奖礼嘉许青年运动员

本地青年运动训练学院Dream Sport Academy梦幻教室（DSA）主办的《Above the Rim》ATR 国际篮球锦标赛于 12 月 12 至 15 日假宣道国际学校圆满举行。今年赛事吸引来自义大利及新加坡的青年代表队来港参与，与本地 U12 至 U16 多支篮球队伍同场较量，为本地青年球员提供难得的国际交流及竞技平台。大会亦于赛事期间举行欢迎晚宴暨 12 周年精英颁奖礼，嘉许于篮球、排球及羽毛球表现卓越的学员。

DSA精英队颁奖典礼，DSA行政总裁Yannick Ngassa致辞。公关图片

体坛嘉宾分享（左至右）：甲组篮球员郑锦兴；前香港男子排球队主攻手、自由防守球员及前香港男子成年队主教练游学俊；现役香港羽毛球队成员邹轩朗。公关图片

ATR国际篮球锦标赛U16冠军队伍 Vanoli Cremona。公关图片

ATR国际篮球锦标赛U12冠军队伍Top1。公关图片

国际队伍云集 提升本地青年竞技视野

本届《Above the Rim》ATR 国际篮球锦标赛云集意大利及新加坡等多支海外青年代表队伍，为本地球员带来宝贵的跨文化交流机会。不同地区球员于场上互相切磋，学习彼此的技术特色、战术风格与团队合作方式，从中拓展视野，加强对国际性赛事节奏与世界水平的认识。意大利驻港领事馆总领事 Carmelo Ficarra 亦亲临出席 DSA 欢迎晚宴致辞及颁奖。DSA 行政

总裁 Yannick Ngassa 表示：「学院会持续举办国际性青年赛事，期望透过跨地域交流、训练及文化互动，为香港体坛培育更多具国际视野的新一代运动员。」

在多场紧凑而具竞争性的赛事中，各队伍展现出高水平的技术与团队合作。U12 组别方面，Top 1 凭稳定发挥勇夺冠军，DSA Black 紧随其后获得亚军；Triple B 来自新加坡的 队取得季军，而 DSA Blue 则位列第四。至于 U16 组别，来自意大利的 Vanoli Cremona 表现出色，成功夺得冠军，Red Blue 取得亚军，Hoopstars 及 DSA 分别位列第三及第四，为赛事画上圆满句号。

香港体坛嘉宾分享 激励学员追梦

于颁奖礼上, 大会特别邀请了几位于篮球、排球及羽毛球有卓越成就的香港运动员及教练，前来分享运动生涯与心路历程，勉励年轻学员勇于追求目标：

郑锦兴 — 甲组篮球员，被誉为「港版流川枫」，他分享训练过程中的纪律与自我要求，并寄语学员：「无论是篮球或其他运动，成长之路都是金字塔式的竞争，单靠坚持并不足够。当大家都在努力的时候，真正拉开差距的，是能否在坚持之上再进一步，持续检视并完善自身的细节与纪律。别人愿意投入十个小时训练，若想突破自己，就要问自己能否付出十二个小

时。唯有不断提高对自己的要求，才能在竞争中走得更远，做得更好。」

游学俊 — 前香港男子排球队主攻手、自由防守球员及前香港男子成年队主教练，他分享团队运动的重要性，并强调：「我一直期望运动员能够珍惜自己代表队的身份。能够代表香港出外比赛，并不只是个人的荣誉，背后其实承载著更多意义——包括曾经落选却仍默默付出的队友、不同年龄层一直关注及支持这项运动的人，以及在背后全力支持的家人。因此，我希

望每一位运动员都能明白，代表队的身份得来不易，值得被珍惜与承担。」

邹轩朗 — 现役香港羽毛球队成员、2025 香港公开赛男双冠军，他以自身比赛经验鼓励学生迎接挑战，表示：「疫情期间出国参赛机会难得，惟在首站比赛中不慎受伤，一度感到沮丧，亦曾自责未能妥善应对。然而，我很快调整心态，专注接受治疗，并提醒自己不要被一时的挫折影响前路。正是这份坚持，让我在随后的多项赛事中取得理想成绩。运动员的成长路上

难免遇到困难，唯有保持不屈不挠的精神，坚持到底，才能迎来突破。」