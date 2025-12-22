NBA｜般臣狂轰本季新高47分 率纽约人132:125「㩒熄」热火
更新时间：13:20 2025-12-22 HKT
NBA杯冠军纽约人周日主场迎战热火，今场纽约人明星中锋唐斯(Karl-Anthony Towns)手感冰冷，出场29分钟仅得2分，但当家球星兼NBA杯MVP的般臣(Jalen Brunson)挺身而出，轰入今季新高的47分助力球队以132:125击退热火。
NBA杯MVP般臣轰47分助纽约人主场退热火
今场纽约人明星中锋唐斯进攻失灵，上半场录得0得分，但好在有般臣继续担起进攻大旗，半场已经攻入27分助纽约人半场以66:62取得领先，其后纽约人虽然一直保有优势，但热火末节由华尔(Kel'el Ware)和海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)展开反击，一度将分差追成仅2分，但之后纽约人由般臣和布列捷斯(Mikal Bridges)合力打出一波8:0攻势，彻底泯灭热火的反击之势，最终纽约人以132:125成功守住主场。
今场般臣除了攻入本季新高的47分，另外亦交出8个助攻及3篮板，布列捷斯今场亦成为第二火力点，攻入24分外加2篮板4助。而热火方面2年级生华尔攻入28分外加19篮板，海梅夏昆斯和N包维尔(Norman Powell)分别攻入22分和23分。
