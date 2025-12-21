香港公开剑击锦标赛｜张家朗男花击退刘晋延封王 女重佘缮妡再夺一冠为今年画上完美句号

「2025香港公开剑击锦标赛」周末一连两日上演，今日迎来最后一日赛事，有男花、女重以及女佩的赛事，最终男花由张家朗以15:11击败小将刘晋延封王，而女重则由佘缮妡以15:5击败队友朱嘉望封后，女佩则由薜雅齐以15:11击败刘颖怡夺得冠军。

男花张家朗先后击败蔡俊彦梁千雨再挫刘晋延封王

今日其中一场最受瞩目的一战必然是男花8强由「世一」蔡俊彦对上2届奥运金牌得主张家朗，最终家朗以15:11淘汰Ryan，赛后Ryan接受访问时表示很期待今次的对决，因为大家的身份和名次已经高了和不同，但认为自己的表现可以更加好，他亦大赞家朗今场表现：「都戥佢开心，因为佢呢一排唔系打得几好，头先𠮶场我觉得应该系近排打得最好嘅一场，所以就赢咗我。」

其后家朗在4强再对上同为队友的梁千雨，亦斗得相当火热，需要斗到决一剑才分出胜负，最终家朗以15:14力压千雨晋级决赛对上小将刘晋延。到决赛一开始刘晋延一度取得领先，但家朗调整迅速接连得分，最终以15:11击败刘晋延勇夺冠军。赛后家朗表示：「好开心，呢一排打得唔系咁好啊，跟住今日有啲场次都打得唔系咁好，但系都觉得呢一排训练系有成果嘅，因为试咗啲新嘢啦亦都教练都俾咗好多唔同嘅意见，我觉得都仲系唔系好稳定，但系我觉得都OK嘅。」提到先后与蔡俊彦、梁千雨及刘晋延交手，家朗直言：「好攰咯，因为Ryan就我哋同年㗎嘛，大家即系都OK啦，同埋8强去到后面真系感觉到自己有啲老啦，唔系讲笑即系觉得有啲攰。」

女重佘缮妡带病封后 薛雅齐女佩勇夺冠军

而女重方面刚在全运会摘得铜牌的佘缮妡一路过关斩将并与队友朱嘉望会师决赛，并最终以15:5勇夺冠军，赛后佘缮妡表示赛前有点不舒服，但并不会以此为借口，并可以借此机会尝试新的东西，对于今年以一个冠军作结她表示年头又是生病夺冠，今次又是可以当做一个考验，她说：「就系一个最终考验我呢年嘅成长，我睇下今年我可唔可以用到，即系自己学过嘅嘢，自己点样去坚持，即系就算唔舒服啊整亲或者要兼顾学业点样，用尽我所有去打好一个比赛，咁就一个好好嘅完尾啦，开头开尾都系冠军，非常之开心。」她也展望未来可以在团体赛上再有突破。而女佩方面，新星薛雅齐在决赛对上刘颖怡，最终亦以15:11击败对手封后。

记者/摄影：魏国谦