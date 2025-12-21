Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜兰特伙拍新秀谢帕德合轰59分 率火箭作客115:101复仇金块

即时体育
更新时间：14:20 2025-12-21 HKT
发布时间：14:20 2025-12-21 HKT

火箭上战作客金块最终在加时赛不敌，周六火箭再度作客与金块碰头，最终客队凭着阵中巨星杜兰特(Kevin Durant)与新人谢帕德(Reed Sheppard)分别攻入31分和28分合计59分，助力球队115:101复仇金块成功。

火箭第2节接管比赛 反客为主挫金块

火箭上次作客对金块最终在加时落败后周六再度重返丹佛，今场一开波金块就展现出强悍的防守能力，逼得火箭出现6次失误并成功转化为9分，令主队第1节以29:26取得领先，然而到第2节开始金块进攻哑火，第2、3节仅得16分和21分，火箭亦借此机会在第3节结束时将比数打成82:66，在末节虽然金块全力追分但火箭最后顶住压力，以115:101复仇金块成功。

今场火箭4人得分上双，阵中星将杜兰特轰入全场最高的31分外加6篮板5助攻，另外新秀谢帕德亦攻入28分6助攻3抄截2阻攻，助力球队取得胜仗。而金块今场进攻端失灵，全队最高得分已是约基治(Nikola Jokic)攻入的25分外加7篮板5助攻，次高已是占姆梅利(Jamal Murray)的16分。

