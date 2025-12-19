NBA｜状元爷弗拉格日渐适应NBA 率独行侠116:114击退东岸龙头活塞

独行侠周四主场迎战来犯的东岸龙头活塞，主队前三节一直处于领先优势，但活塞在末节由根宁咸(Cade Cunningham)率领下展开反击，并将比赛成功拖入加时赛，惟最终仍以114:116不敌独行侠。

弗拉格延续好手风 率独行侠挫东岸榜首活塞

独行侠今场回归主场接受东岸榜首活塞的挑战，独行侠在安东尼戴维斯(Anthony Davis)复出联手弗拉格(Cooper Flagg)下一直处于领先，打到第3节结束仍以91:79领先12分，但第4节活塞由根宁咸领军下展开反击，接连得分更在中段的时候成功反超比分，但戴维斯和弗拉格齐齐展开追击并成功将比赛拖入加时赛，进入加时赛活塞进攻端失灵仅根宁咸攻入4分，最终独行侠以116:114力压活塞取得胜利。

今场状元爷弗拉格继上场以打破记录的方式攻入42分后，今场延续好手感攻入全队最高的23分外加10篮板4助攻以及3封阻的攻守全面表现，另外复出的戴维斯今日亦贡献了15分外加14篮板和3阻攻。而活塞方面根宁咸今场打入全场最高的29分外加10篮板9助攻的准大三元数据，惟未能为球队取得作客胜利。