Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜「狼王」回巢！加纳特重返木狼担任大使 球队将于未来两季为其退役21号

即时体育
更新时间：10:07 2025-12-19 HKT
发布时间：10:07 2025-12-19 HKT

NBA名宿「狼王」奇云·加纳特（Kevin Garnett）与明尼苏达木狼正式破冰重逢。球会今日宣布，加纳特将以团队大使身份回归，涉猎商业合作、社区与球迷互动、以及内容策划等多个范畴。同时，球会确认将于未来两个赛季，于明尼苏达为他举行期待已久的21号球衣退役仪式。

加纳特在2016年挂靴后，因与前班主格连·泰莱（Glen Taylor）关系决裂，一度与木狼保持距离，亦拒绝球衣退役安排。直至新班主马克·罗尔（Marc Lore）与阿历士·罗迪古斯（Alex Rodriguez）接手后，双方建立良好沟通，终促成今次回归。

「狼王」在声明中表示：「很高兴回到家，明尼苏达是我一切开始的地方，那时我年轻、饥渴，学习如何在最高舞台竞争。如今管理层为这支球队制定了大胆愿景，他们的领导为球队注入新能量。我期待与他们一齐，为木狼、为我们的球迷与这片社区，建设下一步的未来。」

作为15届全明星，加纳特几乎改写木狼队史：他同时位列队史得分、篮板、助攻、偷球与封阻五大统计第一人，成为NBA史上唯一在同一支球队领跑此五项的球员；他亦是木狼史上唯一的常规赛MVP（2003-04）。在其带领下，木狼由1996-97至2003-04连续八季打入季后赛，并于2003-04年赢得队史罕有的系列赛胜利；直至球队于2024年闯入西岸决赛之前，那仍是木狼唯一一次赢得季后赛系列赛。

自2021年以约15亿美元估值达成收购协议以来，罗尔与罗迪古斯着力重塑球会文化，主动修复与名宿、旧部关系，其中加纳特被视为关键一环。两人主政下，木狼在管理与资源层面持续加码——先后延揽篮球营运总裁添·康纳利（Tim Connelly）、连续第三季缴纳奢侈税，并同步推进未来十年于明尼阿波利斯市中心新球馆的规划。

在新管理层牵头下，木狼今季续于西岸为季后赛席位争逐，继过去两季连续闯入分区决赛后，再度展现强势竞争力。如今「狼王」归位，球会由内而外的凝聚力与号召力有望再上一层楼。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
15小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
3小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
17小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
14小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
16小时前