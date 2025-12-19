NBA｜「狼王」回巢！加纳特重返木狼担任大使 球队将于未来两季为其退役21号

NBA名宿「狼王」奇云·加纳特（Kevin Garnett）与明尼苏达木狼正式破冰重逢。球会今日宣布，加纳特将以团队大使身份回归，涉猎商业合作、社区与球迷互动、以及内容策划等多个范畴。同时，球会确认将于未来两个赛季，于明尼苏达为他举行期待已久的21号球衣退役仪式。

THE BIG TICKET IS BACK pic.twitter.com/baiO5oQvML — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 18, 2025

加纳特在2016年挂靴后，因与前班主格连·泰莱（Glen Taylor）关系决裂，一度与木狼保持距离，亦拒绝球衣退役安排。直至新班主马克·罗尔（Marc Lore）与阿历士·罗迪古斯（Alex Rodriguez）接手后，双方建立良好沟通，终促成今次回归。

「狼王」在声明中表示：「很高兴回到家，明尼苏达是我一切开始的地方，那时我年轻、饥渴，学习如何在最高舞台竞争。如今管理层为这支球队制定了大胆愿景，他们的领导为球队注入新能量。我期待与他们一齐，为木狼、为我们的球迷与这片社区，建设下一步的未来。」

作为15届全明星，加纳特几乎改写木狼队史：他同时位列队史得分、篮板、助攻、偷球与封阻五大统计第一人，成为NBA史上唯一在同一支球队领跑此五项的球员；他亦是木狼史上唯一的常规赛MVP（2003-04）。在其带领下，木狼由1996-97至2003-04连续八季打入季后赛，并于2003-04年赢得队史罕有的系列赛胜利；直至球队于2024年闯入西岸决赛之前，那仍是木狼唯一一次赢得季后赛系列赛。

自2021年以约15亿美元估值达成收购协议以来，罗尔与罗迪古斯着力重塑球会文化，主动修复与名宿、旧部关系，其中加纳特被视为关键一环。两人主政下，木狼在管理与资源层面持续加码——先后延揽篮球营运总裁添·康纳利（Tim Connelly）、连续第三季缴纳奢侈税，并同步推进未来十年于明尼阿波利斯市中心新球馆的规划。

在新管理层牵头下，木狼今季续于西岸为季后赛席位争逐，继过去两季连续闯入分区决赛后，再度展现强势竞争力。如今「狼王」归位，球会由内而外的凝聚力与号召力有望再上一层楼。