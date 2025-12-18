Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛 2026 将于2月3-8号举行 世界顶尖高手云集启德体艺馆

即时体育
更新时间：18:40 2025-12-18 HKT
发布时间：18:40 2025-12-18 HKT

「世界桌球大奖赛 2026」将于明年 2 月 3 日至 8 日再度于香港隆重登场。届时来自全球排名前32名的顶尖桌球高手将云集启德体育园内的启德体艺馆，争夺冠军荣誉及世界排名。

世界桌球大奖赛自 2015 年起一直于英国举行，今年 3 月开始比赛移师至香港盛大上演。仅赛季排名前 32 名的职业球手有资格参与角逐，属于职业桌球界的巅峰盛事。赛事总奖金70 万英镑，其中冠军奖金高达18 万英镑。有望参赛的顶尖球手，包括现任世界冠军罗拔臣（Neil Robertson）、卓林普（Judd Trump）、奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）、丁俊晖、赵心童、 沙比（Mark Selby）、梅菲（Shaun Murphy）、艾伦（Mark Allen）、希坚斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams）、加兰韦尔逊（Kyren Wilson）等。

2 月 7 日及 8 日将上演表演赛，四位世界高手为广大球迷献技。大会今年亦首次新增队制表演赛，让一众世界高手与本地学员交流，推动桌球运动的青训传承与发展。香港桌球学院学员将参与选拔赛，胜出学员将与偶像组成队伍，于队制表演赛一决高下。表演赛不设公开售票，购买首四天正赛下午场次门票的球迷，可凭票换领表演赛门票，先到先得，详情稍后公布；部分表演赛门票将免费发放予本地社群，包括学校、青少年团体、慈善团体等，让全城感受年度桌球盛事的精彩气氛。

公众门票 12 月 19 日上午 9 时于快达票及大麦网发售，票价港币$80 至港币$2580。赛事并设 有「六日通」及「决赛全日通」两种套票，购买「六日通」的观众更可获赠球杆一支。

同场设有粉丝互动区与运动嘉年华，现场观众凭票可以免费体验多种运动。除了不同的运动体验及赛事专属纪念品外，球迷亦有机会于签名会与顶尖球手互动，更多丰富内容稍后公布，敬请期待。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
6小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
3小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
20小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
8小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
10小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海悼英雄 女友泣挽：不思量，自难忘
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪设灵 各界花海致敬英雄 李家超等多名官员到场悼念
突发
58分钟前
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
02:11
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
2小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
4小时前