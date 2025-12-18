Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港网球公开赛蝉联 WTA 年度最佳国际赛 首夺 WTA 年度进步奖

即时体育
更新时间：17:20 2025-12-18 HKT
发布时间：17:20 2025-12-18 HKT

国际女子网球协会（WTA）今日宣布，由中国香港网球总会主办的年度体坛盛事，获「M」品牌认可的香港网球公开赛，连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。

中国香港网球总会会长郑明哲先生。公关图片
中国香港网球总会会长郑明哲先生。公关图片
香港网球公开赛连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。公关图片
香港网球公开赛连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。公关图片
香港网球公开赛连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。公关图片
香港网球公开赛连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。公关图片

保诚香港网球公开赛自2014 年起举办，在八届赛事当中分别于 2018 年、2024 年和 2025 年 三度荣膺「WTA 年度最佳国际赛」。这个年度奖项由 WTA 球手根据各大赛事的工作人员表现、赛事营运、球迷气氛、对运动员的发展及体育界的贡献等因素，投票选出全球250级别的最佳赛事。新设立的「WTA 年度进步奖」则表彰赛事的领导力、积极精神与团队成就。

WTA 赞扬香港赛事已成为赛季备受瞩目的亮点，因持续提供卓越的体验而广受赞誉，无论持续优化的款待、餐饮安排，以至为球员精心策划的场外活动，均获得来自球员、教练及工作人员的高度评价。WTA 指香港成功营造让球员感到支持、舒适并能发挥最佳竞技水平的环境， 并高度赞扬网总团队的专业和努力，年复一年不断提升赛事的每个细节，为赛事赢得当之无愧的声誉，为业界树立标竿。

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌表示：「我们很高兴『保诚香港网球公开赛』再度获选为 『WTA 年度最佳国际赛』。这项殊荣不仅展现了香港举办世界级体育盛事的专业能力，也彰显了我们在旅游配套及接待服务等方面的整体吸引力。未来将继续联同各景点及活动主办机构，致力为来自全球的球员及观众提供无可比拟的体验。」

中国香港网球总会会长郑明哲表示：「深感荣幸能够获奖，我对团队的不懈努力及专业精神感到自豪，我们谨向所有参赛球员及 WTA 赛事人员致以诚挚谢意，并期望他们在香港的时光愉快难忘。今年的香港网球赛季，我们使香港成为亚洲唯一同时举办 UTS、WTA、ATP赛事的城市。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
9分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
8小时前