香港网球公开赛蝉联 WTA 年度最佳国际赛 首夺 WTA 年度进步奖

国际女子网球协会（WTA）今日宣布，由中国香港网球总会主办的年度体坛盛事，获「M」品牌认可的香港网球公开赛，连续两年从全球 250 级别的国际巡回赛中脱颖而出，蝉联「WTA 年度最佳国际赛」，并首度夺得新设立的「WTA 年度进步奖」。

中国香港网球总会会长郑明哲先生。

香港网球公开赛。公关图片

香港网球公开赛。公关图片

保诚香港网球公开赛自2014 年起举办，在八届赛事当中分别于 2018 年、2024 年和 2025 年 三度荣膺「WTA 年度最佳国际赛」。这个年度奖项由 WTA 球手根据各大赛事的工作人员表现、赛事营运、球迷气氛、对运动员的发展及体育界的贡献等因素，投票选出全球250级别的最佳赛事。新设立的「WTA 年度进步奖」则表彰赛事的领导力、积极精神与团队成就。

WTA 赞扬香港赛事已成为赛季备受瞩目的亮点，因持续提供卓越的体验而广受赞誉，无论持续优化的款待、餐饮安排，以至为球员精心策划的场外活动，均获得来自球员、教练及工作人员的高度评价。WTA 指香港成功营造让球员感到支持、舒适并能发挥最佳竞技水平的环境， 并高度赞扬网总团队的专业和努力，年复一年不断提升赛事的每个细节，为赛事赢得当之无愧的声誉，为业界树立标竿。

文化体育及旅游局体育专员蔡健斌表示：「我们很高兴『保诚香港网球公开赛』再度获选为 『WTA 年度最佳国际赛』。这项殊荣不仅展现了香港举办世界级体育盛事的专业能力，也彰显了我们在旅游配套及接待服务等方面的整体吸引力。未来将继续联同各景点及活动主办机构，致力为来自全球的球员及观众提供无可比拟的体验。」

中国香港网球总会会长郑明哲表示：「深感荣幸能够获奖，我对团队的不懈努力及专业精神感到自豪，我们谨向所有参赛球员及 WTA 赛事人员致以诚挚谢意，并期望他们在香港的时光愉快难忘。今年的香港网球赛季，我们使香港成为亚洲唯一同时举办 UTS、WTA、ATP赛事的城市。」