NBA｜火箭不敌金块后炮轰球证似追星 主帅乌度卡遭联盟罚款2.5万美元

即时体育
更新时间：12:49 2025-12-18 HKT
发布时间：12:49 2025-12-18 HKT

火箭在周二对金块时，在加时以125:128落败，赛后火箭主帅乌度卡（Ime Udoka)公开批评球证执法尺度不一，更直指球证像追星族一样，NBA今日宣布就乌度卡公开批评裁判行为将对他罚款25000美元。

赛后最后2分钟裁判报告中也指出汤逊的判罚亦是错误吹罚。AFP
赛后最后2分钟裁判报告中也指出汤逊的判罚亦是错误吹罚。AFP
火箭主帅乌度卡遭联盟罚款2.5万美元。AFP
火箭主帅乌度卡遭联盟罚款2.5万美元。AFP

火箭主教练乌度卡日前在球队以125:128不敌金块后公开抨击裁判判罚问题，并直言：「这是我很久以来见过的最差吹罚，主球证好像追星族，场上判例前后矛盾。」而赛后的最后2分钟裁判报告中也指出在加时赛的最后时刻出现过3次误判，除了吹漏夏达威(Tim Harderway Jr.)对申京(Alperen Sengun)的犯规外，杜兰特(Kevin Durant)和汤逊(Amen Thompson)的判罚亦是错误吹罚，而这2次的吹罚也直接为金块给予了4球罚球。然而虽赛后报告也指出裁判判决的确存在问题，但联盟今日也宣布就乌度卡公开抨击裁判的行为罚款25000美元，输掉比赛之余更要承担罚款可以说是双输。

