NBA｜火箭不敌金块后炮轰球证似追星 主帅乌度卡遭联盟罚款2.5万美元

赛后最后2分钟裁判报告中也指出汤逊的判罚亦是错误吹罚。AFP

火箭主帅乌度卡遭联盟罚款2.5万美元。AFP

乌度卡赛后批评球证似追星 遭联盟罚款2.5万美元

火箭主教练乌度卡日前在球队以125:128不敌金块后公开抨击裁判判罚问题，并直言：「这是我很久以来见过的最差吹罚，主球证好像追星族，场上判例前后矛盾。」而赛后的最后2分钟裁判报告中也指出在加时赛的最后时刻出现过3次误判，除了吹漏夏达威(Tim Harderway Jr.)对申京(Alperen Sengun)的犯规外，杜兰特(Kevin Durant)和汤逊(Amen Thompson)的判罚亦是错误吹罚，而这2次的吹罚也直接为金块给予了4球罚球。然而虽赛后报告也指出裁判判决的确存在问题，但联盟今日也宣布就乌度卡公开抨击裁判的行为罚款25000美元，输掉比赛之余更要承担罚款可以说是双输。