NBL｜香港⾦⽜新球季主场揭幕战平安夜上演 ⾸次落⼾荃湾体育馆 ⾨票周四起发售

2025/26 全国男⼦篮球联赛（NBL）即将揭开战幔，卫冕的香港⾦⽜将于平安夜（12 ⽉ 24 ⽇）晚上 8 时迎来新赛季⾸场主场赛事。球队今天宣布，主场揭幕战⾸度以荃湾体育馆作为主场，赛事⾨票将于明天（18 ⽇）起发售，球队诚邀全港球迷于佳节入场⽀持，与球队⼀同展开⼒争三连霸的新征程。

香港金牛常规赛赛程。香港金牛图片

香港金牛主场揭幕战安排。香港金牛图片

荃湾体育馆将被设为香港金牛新赛季主场。香港金牛图片

香港⾦⽜今季主场揭幕战斗新加入 NBL 的上海⽞⿃，赛事⾨票将于明⽇正式开售，2025 季票会员可于明日上午 9 时⾄上午 11 时 30 分优先购票，其后于中午 12 时起。

由于过往三个赛季沿⽤的湾仔修顿室内场馆未能符合国际篮球联会（FIBA）相关场地标准，所以香港⾦⽜今季未能继续以该场地作为主场。球队于休季期间积极视察全港多个合适场馆，但未能有场地可以完全接纳全国联赛比赛需求，仅有 5 场常规赛获批本地场馆，球队在极为无奈的情况下，被迫需将⼀半以上常规赛场次移师深圳举⾏，球队衷⼼希望香港球迷可以前往深圳为主队加油助威。同时也恳请有关部⾨及本地场馆审批⼈员协助，令香港球迷可以在香港观看更多主场赛事。

香港⾦⽜总经理孙欣伟表⽰：「感谢香港政府多个部⾨及 NBL 赛会在场地安排上的⼤⼒协助，令球队得以留守香港举⾏新赛季⾸场主场赛事。我们诚邀广⼤球迷于平安夜入场⽀持，为球队注入最⼤动⼒。同时亦希望未来能争取更多赛事继续留港举⾏，让香港球迷可以在主场⾒证香港⾦⽜征战。」

附香港金牛主场揭幕战对阵信息：

香港⾦⽜ vs 上海⽞⿃

⽇期：12 ⽉ 24 ⽇

活动开始时间：晚上 7:30 比赛开始时间：晚上 8:00

地点：荃湾体育馆