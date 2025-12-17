Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜新球季主场揭幕战平安夜上演 ⾸次落⼾荃湾体育馆 ⾨票周四起发售

即时体育
更新时间：18:25 2025-12-17 HKT
发布时间：18:25 2025-12-17 HKT

2025/26 全国男⼦篮球联赛（NBL）即将揭开战幔，卫冕的香港⾦⽜将于平安夜（12 ⽉ 24 ⽇）晚上 8 时迎来新赛季⾸场主场赛事。球队今天宣布，主场揭幕战⾸度以荃湾体育馆作为主场，赛事⾨票将于明天（18 ⽇）起发售，球队诚邀全港球迷于佳节入场⽀持，与球队⼀同展开⼒争三连霸的新征程。

香港金牛常规赛赛程。香港金牛图片
香港金牛常规赛赛程。香港金牛图片
香港金牛主场揭幕战安排。香港金牛图片
香港金牛主场揭幕战安排。香港金牛图片
荃湾体育馆将被设为香港金牛新赛季主场。香港金牛图片
荃湾体育馆将被设为香港金牛新赛季主场。香港金牛图片

香港⾦⽜今季主场揭幕战斗新加入 NBL 的上海⽞⿃，赛事⾨票将于明⽇正式开售，2025 季票会员可于明日上午 9 时⾄上午 11 时 30 分优先购票，其后于中午 12 时起。

由于过往三个赛季沿⽤的湾仔修顿室内场馆未能符合国际篮球联会（FIBA）相关场地标准，所以香港⾦⽜今季未能继续以该场地作为主场。球队于休季期间积极视察全港多个合适场馆，但未能有场地可以完全接纳全国联赛比赛需求，仅有 5 场常规赛获批本地场馆，球队在极为无奈的情况下，被迫需将⼀半以上常规赛场次移师深圳举⾏，球队衷⼼希望香港球迷可以前往深圳为主队加油助威。同时也恳请有关部⾨及本地场馆审批⼈员协助，令香港球迷可以在香港观看更多主场赛事。

香港⾦⽜总经理孙欣伟表⽰：「感谢香港政府多个部⾨及 NBL 赛会在场地安排上的⼤⼒协助，令球队得以留守香港举⾏新赛季⾸场主场赛事。我们诚邀广⼤球迷于平安夜入场⽀持，为球队注入最⼤动⼒。同时亦希望未来能争取更多赛事继续留港举⾏，让香港球迷可以在主场⾒证香港⾦⽜征战。」

附香港金牛主场揭幕战对阵信息：
香港⾦⽜ vs 上海⽞⿃
⽇期：12 ⽉ 24 ⽇
活动开始时间：晚上 7:30 比赛开始时间：晚上 8:00
地点：荃湾体育馆

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
7小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
8小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
20小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
2小时前
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
15分钟前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
20分钟前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
10小时前