NBA｜纽约人反胜马刺NBA杯封王 般臣荣膺MVP 末节赢16分一波带走 篮板成为致胜关键（有片）

更新时间：14:25 2025-12-17 HKT
发布时间：14:25 2025-12-17 HKT

纽约人今日在NBA杯决赛以124：113反胜由云班耶马（Victor Wembanyama）领军的圣安东尼奥马刺，捧走今届冠军。艾鲁比（OG Anunoby）攻入全场最高28分；王牌控卫般臣（Jalen Brunson）斩获25分8助攻并荣膺MVP。球队于第四节初段打出8：0攻势一举反超，末节净赢16分，完成漂亮翻盘。

两军开局即陷入拉锯，比分一直紧咬，半场纽约人以59：61仅落后2分。下半场风云突变，伤愈不久此役继续后备的云班耶马在第三节接管比赛，先空接灌篮，继而连中两记三分，单节独取12分，带动马刺一度领先至双位数。

关键时刻，纽约人板凳群发力扭转战局。替补中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）连连抢下前场篮板，全场豪取15个篮板、当中10个进攻篮板，成为二次进攻的源源不绝火力；全队篮板以59：42大幅压制，同时禁区得分56：44占优，奠定胜机；超级第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）在第四节初手感火热，连飙两记三分点成功反超比分。至此，纽约人在第三节末段和第四节初打出13：1攻势，将比分反超至100：95，其后便不再落后。纽约人末节以35：19再下一城，终以124：113锁定胜局，捧得NBA杯。

纽约人方面，此役艾鲁比全场砍下28分，末节还命中关键三分；唐斯（Karl-Anthony Towns）带伤上阵交出16分11篮板的「双双」，稳住内线；般臣缴出25分8助攻，获选MVP，当之无愧。马刺方面，全场比赛得到18分的云班耶马第四节手感冰冷神奇不在，4投0中仅靠罚球添2分末节隐身，令马刺无力回天；新秀夏巴（Dylan Harper）攻下全队最高21分，迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）亦有16分9助攻进帐。

至此，纽约人成为继湖人、公鹿之后，第三支捧起NBA杯的球队。从历届走势观之，打入NBA杯决赛向来利好季后前景：过去四支决赛队（湖人、溜马、雷霆、公鹿）悉数跻身季后赛；溜马于2024年闯入东岸决赛，雷霆更在上季封王。今次夺杯，势为纽约人新季争冠之路打下强心针。

