NBA｜施华首次透露联盟扩军时间表 将于2026年决定 西雅图、拉斯维加斯领跑

更新时间：11:26 2025-12-17 HKT
发布时间：11:26 2025-12-17 HKT

NBA总裁施华（Adam Silver）首次清晰交代扩军时间表，指联盟预计于2026年作出是否推进扩军的最后决定。当中以拉斯维加斯与西雅图最受关注，联盟同时正就其他潜在市场作出评估。

施华在今日纽约人对马刺的NBA杯决赛前记者会上表示，联盟持续审视多个城市，当中拉斯维加斯与西雅图属焦点选项，但并不排除其他地区的可能性。他解释，扩军本质并非另起炉灶，而是向现有联盟架构增添新股：「如果你现时持有联盟的三十分之一股份，加入两队后就变成三十二分之一。这涉及更复杂的经济分析，某程度上需要预测未来。」施华续指，联盟正与各球会紧密合作，评估市场热度及球队财务状况，并为潜在新球队建立预算模型，期望2026年拍板定案。

NBA扩军传闻由来已久。自2020至21年球季前，施华已公开承认扩军可能，但一直未有时间表。若最终成事，外界普遍看好西雅图与拉斯维加斯成为新主队落户地——西雅图自超音速迁至奥克拉荷马城后近20年未有NBA球队；而拉斯维加斯因长年承办夏季联赛、今季再迎NBA杯，被誉为「第31个NBA城市」。

施华亦不吝赞美两地：「西雅图与拉斯维加斯都是非常出色的城市。西雅图曾拥有表现不俗的球队；拉斯维加斯有WNBA王牌（Aces），我们在此举办夏季联赛已有20年，今次杯赛亦在此上演，对当地市场非常熟悉。我毫不怀疑，即使当地已云集多个大联盟球队及娱乐项目，拉斯维加斯仍有能力承托一支NBA球队。」

