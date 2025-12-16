Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NFL｜酋长四分卫马汉美斯左膝前十字韧带撕裂 修补手术顺利 生涯首度缺席季后赛

即时体育
更新时间：19:51 2025-12-16 HKT
发布时间：19:51 2025-12-16 HKT

NFL肯萨斯酋长周一公布，球队星级四分卫马汉美斯（Patrick Mahomes）已于接受左膝前十字韧带（ACL）撕裂修补手术，手术顺利完成。该伤势源于周日一役，酋长以13：16不敌洛杉矶闪电，球队亦因此11年来首次无缘季后赛。

事发在酋长对阵闪电的最后一分钟，马汉美斯右侧横移寻找传球机会，在出手后遭绊倒随即捂膝倒地，之后在工作人员搀扶下退场。经磁力共震（MRI）检测确认为左膝ACL撕裂，酋长主教练其后证实这位两届常规赛MVP、三届超级碗MVP本季报销，这亦是他生涯九年来最严重的伤势。至此，马汉美斯将首次缺席季后赛，他带领的酋长队亦将11年来首次无缘季后赛。

马汉美斯其后于社交平台发文，表示「不知道为何会发生这事」，承认「真的很痛」，并在帖文结尾写下「我会以更强的姿态回归」，暗示将缺阵一段时间。一般而言，ACL修复康复期约为九个月，意味马汉美斯将缺席球队今季休赛期所有计划，其能否赶及下季9月初的揭幕战仍存疑。

