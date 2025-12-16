Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜马刺明日NBA杯决赛斗纽约人 云班耶马或再度后备登场 马刺主帅：「以球队利益为先」

即时体育
更新时间：18:32 2025-12-16 HKT
发布时间：18:32 2025-12-16 HKT

马刺在周日NBA杯准决赛爆冷击倒雷霆，强势跻身决赛，伤愈复出的马刺球星云班耶马（Victor Wembanyama）以后备身份登场表现抢眼。根据ESPN报导，马刺主帅米治庄臣（Mitch Johnson）透露，明日于拉斯维加斯上演的NBA杯决赛，云班耶马或将继续由板凳席出发。

云班耶马在对雷霆一役生涯首次替补上阵，次节开局方才入场，合共出战21分钟斩获22分，其中末节独取15分，关键时段火力全开成胜负分水岭。考虑其刚刚伤愈，教练团倾向审慎使用。

马刺明日将在NBA杯的决赛中对上纽约人，云班耶马将会以什么身份出战，将会是马刺主帅米治庄臣及其团队需要考虑的：「我会持续跟云班耶马沟通，他想正选出场，亦希望在关键时刻出战，但我们要以球队最佳利益作考量，还要顾及轮换配置。」根据ESPN报导，决赛不排除延续云班耶马后备登场的安排。

庄臣续言，球队仍在摸索最合宜的用人节奏：「我们还没到可以随意让云班耶马上场的阶段，无论是总量还是单次连续出场时段。我们希望从之前的情况总结经验，也不会自以为一切照旧。总之我们会非常审慎。」

云班耶马对角色则保持开放态度：「不论正选或替补，我都准备好了。我有自己的想法，教练团也有想法。我们会讨论，找出最合适的方案。」

