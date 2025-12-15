WWE｜庄先拿传奇生涯划句号 一代宗师拍地谢幕 将转为形象大使传承经验

世界摔角娱乐（WWE）超级巨星、17次世界冠军得主庄先拿 （John Cena），于周日（14日）晚在首都华盛顿上演生涯「最后一舞」。历经一场激烈缠斗后，这位48岁的传奇人物，在对手君特（Gunther）的锁喉(Sleeper Hold)下，拍地认输(Tap Out)，为其长达23年的辉煌擂台生涯，写下一个充满遗憾却壮烈的终章。

告别战悲壮落幕 廿年首次拍地认输

当晚「主赛」节目高潮，全系于庄先拿的职业生涯终极一战。经过特别锦标赛脱颖而出的「擂台将军」君特，获得这份至高荣誉，成为庄先拿的「最后对手」。比赛过程扣人心弦，双方你来我往，拳脚相向。君特多次以锁喉控制先拿。现场数万观众高喊「永不放弃」为偶像打气，庄先拿亦数度顽强挣扎起身，甚至成功使出绝招AA (Attitude Adjustment)反击。

但最终在君特第四次施以锁喉后，体力耗尽的庄先拿无力回天。当裁判抓起庄先拿的手臂检查时，已明显下垂无力。在观众一片惊呼与叹息中，这位「Never Give Up」的硬汉，做出了近二十年未见的动作，Tap Out（拍地认输）。为其生涯画上了一个出乎意料的句点。

擂台角色正式引退 将以大使身份传承经验

赛后，尽管部分观众对结果不满意，但庄先拿以他一贯的正面态度，感谢观众。庄先拿在擂台上脱下运动鞋与汗带，将其置于擂台中央，象征 23 年WWE战士生涯的终结。随后他亦亲吻擂台地板，走向离场通道前，他最后一次向观众敬礼，并对镜头说道：「这些年能为各位服务是我的荣幸，谢谢大家。」

庄先拿于2002年6月在WWE首度亮相，迅速崛起为公司近二十年的门面人物。其职业战绩彪炳：共获17次WWE冠军，为史上之最。擂台上的「庄先拿」角色就此完结，但与WWE的缘分未尽。据悉，庄先拿已与公司签订一份为期五年的新合约，将转任品牌形象大使。「我的表演生涯已经结束了。」庄先拿解释新角色时称：「我有很多经验和天赋可以传承下去。我期待迎接第二个挑战——成为一名形象大使。」意味著未来粉丝仍有望在各种活动与节目中，见到这位一代传奇的身影。