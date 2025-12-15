Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛│张本智和夺冠模仿樊振东庆祝动作 下一目标：想再赢樊振东一次

更新时间：12:15 2025-12-15 HKT
发布时间：12:15 2025-12-15 HKT

张本智和昨日以4:2击败瑞典「六角战士」摩加特，赢得个人首个于WTT总决赛男单冠军，赛后再次模仿偶像樊振东的招牌庆祝动作，向该名前国手致敬。他在夺冠后矢言，希望能够与樊振东再一次交手，自己真的很想再赢后者一次。

张本智和向樊振东致敬

一直视樊振东为偶像的张本智和，过去多次赢波都模仿其交叉手抱胸的招牌庆祝动作。这名日本一哥在今次WTT香港总决赛中，亦多次展示这个动作，今场决赛亦不例外，当摩加特最后一次击球出界落地后，他再次交叉手抱胸，向偶像樊振东致敬。

张本：想再赢樊振东一次

张本智和在赛后受访时，谈及自己一直向樊振东学习：「我每次赢波都会做这个动作。我是想通过这种方式告诉他，我一直在向他学习。」而这名世界排名第5的好手在赢得个人首个WTT总决赛男单桂冠后，指自己真的好想和樊振东再打一场：「我在等着和他再次对决的那天。我特别想赢他一次，这是我一直以来的心愿。」

张本智和经常模仿樊振东的庆祝动作。网上图片
9次对樊振东仅赢2次

两人过去在男单赛事曾9次交手，张本智和仅得2胜7负，最近3次交手更3连败，上次碰头是去年的奥运会8强，在领先2局下输3:4。然而张本的希望未必可以实现，皆因樊振东已退出世界排名，国乒和WTT方面甚少提及他回归国际赛场的话题。

