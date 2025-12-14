WTT香港总决赛｜阿杜心痛王楚钦孙颖莎伤出 最想做香港这位唱作歌手的演唱会嘉宾

香港乒球一姐杜凯琹终「圆梦」、在「红馆」献唱心愿！大会在周日晚上7时半开始WTT香港总决赛男、女单压轴决赛前，先请来歌声一向了得的阿杜出场献唱，她选了Beyond著名的《海阔天空》，吸引在座接近爆满的观众热烈掌声，她接受访问时表示乒球以外的另一愿望，是希望在出席以下3位歌手的演唱会嘉宾，她说：「好荣幸可以由妈咪培养我打乒乓波，打到上红馆唱歌！想也没想过的一件事。」

阿杜笑说：真是好想日日在红馆唱歌

阿杜一向喜欢唱歌及歌声悦耳，曾在不少活动中献唱，今次难得WTT总决赛首次在香港举行，更选址演唱会「圣地」的红馆，阿杜说，曾跟香港乒总讲笑说：会不会有机会在红馆唱歌，最终兵总在她跟师兄黄镇廷打完混双小组赛后真的告知她有得唱，她说十分享受，亦没有比赛的紧张，她笑说：「今朝彩排时已经好ENJOY，红馆的音响好正，好想日日在这里（指红馆）唱歌，讲笑而已，都是好好练波。」

当阿杜出场，观众报以热烈掌声，更为阿杜开了手机闪光灯做势。苏正谦摄

细细个听《海阔天空》：好代表到香港精神

谈到选《海阔天空》，阿杜表示主要是由细听到大，加上自己较喜欢听「怀旧歌曲」，她说：「《海阔天空》十分代表到香港精神，一个好经典的粤语歌曲，所以就选了这首歌，好开心有这个机会。」今晚的1万张门票一早售罄，阿杜唱得越来越放，更不时手舞足蹈，观众亦为她开了手机的闪灯支持她。

阿杜唱歌后接受传媒访问。徐嘉华摄

阿杜爆国家队有很多唱歌了得的球手 包括以下3位

未来至少2年都会在香港举行WTT总决赛，问她可想再上红馆唱，阿杜谦称乒球坛有不少球手唱歌也很好听，她笑说：「当然希望未来在舞台带以不同形式或者不同样子带给大家；我今年在WTT总决赛唱了一次也好，因为国家队有很多人唱得好好听，可能明年上台献唱的Quota未必到我。」阿杜说王楚钦、樊振东、许昕都是唱得之人。

阿杜坦言在红馆唱歌没比赛紧张，她说：「好感谢上天给予我如此大的机会在红馆唱歌，成件事好痴线，我开始唱的时候感觉自己声线有少许震，但总的来说享受多过紧张。」

阿杜用「圆满」来形容今届WTT香港总决赛，除了圆梦踏上红馆唱歌，跟阿廷的混双也打得不错（小组1胜2负），她说：「好满意我们混双的表现，加上唱了一首歌，对我来讲，好圆满。」

文体旅局长罗淑佩今晚亦到场主持启动礼，现场听完阿杜唱歌后也大赞阿杜「唱得好好」：「局长叫我以后唱多点，看看以后有没有机会。」

平时喜欢自弹自唱的阿杜也希望能像香港男子花剑手蔡俊彦成为演唱会嘉宾，问到阿杜可有心仪的歌手，她首选唱作歌手林家谦，她坦言：「我好想被邀请成为演唱会嘉宾歌手，好多歌手我都喜欢，但首选的话，希望是林家谦，然后是关智斌及郑秀文。」

见到球手因伤退赛 阿杜：好心痛

被问到国家队两位主力王楚钦及孙颖莎因伤退赛，阿杜也说：「一年最后一个比赛见到王楚钦及莎莎受伤，作为球手的我见到都好心痛，真的想像不到他们有多累，我都好累，我不像他们每场比赛都打到最后，又兼几项，的确现在比赛好多，一个接一个，连训练时间都不是好够，我都有伤患在身（手肘），一直都好注意自己身体及治疗，希望明年自己要注意。」

WTT总决赛今年只有男、女子单打及混双3项比赛，阿杜希望未来可以加入混合团体赛，她说：「混团是一个气氛最好的比赛，除了男、女混合外，偶然性及观赏性都好高，每一局都好关键，观众都会看得开心。」

记者：徐嘉华

摄影：苏正谦