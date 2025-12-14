WTT香港总决赛│王楚钦因伤退出男单准决赛 与孙颖莎同样受伤未能完成赛事

WTT香港总决赛今日(14日)在红磡香港体育馆煞科，下午先上演2场男单准决赛，晚上再先后举行女单和男单决赛。世界排名第1的国乒好手王楚钦，原本于4强斗瑞典新星摩加特，可是他出场与裁判交代后，就因伤宣布退赛，与其混双拍档孙颖莎一样，因伤病退出单打比赛。

王楚钦出场交代情况

男单两场4强赛今午上演，日本球手张本智和先以4:3击败国家队好手林诗栋，紧接就轮到王楚钦斗摩加特。王楚钦身穿运动外套、手持球板出场，他走到场边与裁判交代情况后，宣布因伤退出比赛，并与对手摩加特拥抱致意，之后就离开球场。

摩加特祝福王楚钦

对于王楚钦退赛，摩加特祝福前者尽快康复：「这有点伤感和不走运。王楚钦是一位出色的球员，我肯定他一定想出场比赛，尝试去取得冠军。不过他未能参赛，作为运动员最不希望见到其他运动员受伤，希望他尽快康复。」

而王楚钦的混双拍档孙颖莎，昨午在女单4强对国家队队友蒯曼时，亦因为脚伤而申请退赛，两人都未能完成单打赛项。王楚钦与孙颖莎昨晚在状态不佳和受伤患影响下，仍奋战参加混双决赛，可惜最终以局数0:3不敌南韩组合林钟勋/申裕斌。