帆船香港环岛赛｜全运金牌贝俊龙联手洛雅怡、高文莉组别夺冠 港将何铭谚滑浪风帆组别称霸

由香港游艇会主办的年度全港最大型的帆船赛事「新鸿基公司帆船香港环岛大赛」（环岛赛） ，昨日 （13日）于维多利亚港上演，约230支队伍，近1700名好手报名参赛。多名帆船及滑浪风帆港代表参赛，帆船全运金牌贝俊龙联同洛雅怡和高文莉在Sportsboat组别夺冠，而滑浪风帆港代表何铭谚则仅以41秒压过队友郑清然，在滑浪风帆组别称霸。

贝俊龙联手洛雅怡、高文莉组别夺冠

今届环岛赛是全运会过后的首个本地帆船大赛，多名帆船港代表参赛。全运金牌得主贝俊龙联同洛雅怡、前港队队友高文莉（高文思的姐姐）以「F.A.B.号」出战Sportsboat组别，三人自小认识并一同接受训练，贝俊龙赛前表示很高兴可以跟这班从小认识的队友一起比赛，他跟洛雅怡均笑说没有预计完成时间，目标是尽力完成赛事。至于高文莉近年在澳洲发展，今次回港特意过来一同比赛。三人最终以5小时57分完成赛事，在组别以首名完成。

高文思「凤凰号」取得小组第2名

同组的另一全运代表高文思首次参赛，她说以前曾经想过跟姐姐和爸爸一同参赛，但可惜在比赛前头帆破了，所以等到现在才第一次参赛，她形容环岛赛是很经典的赛事，认为每一个本地帆手都应该参与一次，她参赛的「凤凰号」最终以小组第二名完成。

港队代表何铭谚组别夺冠

赛事另一焦点落在滑浪风帆组别上，今次是事隔22年再设滑浪风帆组别，中国香港滑浪风帆队派出多名港将应战，可惜由于风势不稳，最终12名参赛者中，只有6人能完成赛事。港队代表何铭谚赛前特意研究了香港岛的海岸地形和风力预报，他指平常的比赛讲求爆炸性，对付长途赛讲求体力，也为此做了些准备，最终以6小时16分06秒完成环港岛一周，在组别夺冠。

郑清然首战45公里长途赛

港队奥运代表郑清然在赛前表示第一次参加45公里的长途赛，以往的比赛最多都只是一小时，今次预计比赛两小时以上，是个颇大的挑战，但因于日常港队训练的时间较长，因此有信心完成赛事。最终，郑清然以6小时16分47秒完成赛事；而另一奥运代表马君正则未能完成赛事。

环岛赛后紧接中国杯帆船赛

值得一提的还有，今年首次在环岛赛后紧接举行中国杯帆船赛，吸引了12艘来自中国内地的船队参赛，内地队伍的参赛者之一江柏志，大赞中国杯紧接着环岛赛进行的安排非常好，「之前都只能参加中国杯的香港至深圳拉力赛事，今次终于有机会第一次挑战环岛赛，在繁忙的维港水域比赛，有很多商业用船，这是最大的挑战。」

「新鸿基公司帆船香港环岛大赛」赛事设有12个级别，帆船根据不同「速度系数」分批出发，慢船会有先开赛的优势，快船则跟随其后。第一组于上午8时30分出发，最后一组则于11时才出发；各参赛队伍离开铜锣湾起点后向东顺时针环绕香港岛一周，途经北角、柴湾、石澳、浅水湾、赤柱、经西营盘、湾仔，最后回到铜锣湾冲线，全长约45公里。环岛赛截航时间为下午5时正，最终有26队未能在限时内冲线。

图片：香港游艇会