帆船香港环岛赛｜赛期紧接中国杯 本港水域更见热闹 曹船长：盼留下美好回忆

由香港游艇会主办的「新鸿基地产帆船香港环岛大赛」（环岛赛）昨日（13日）于维多利亚港上演，由于赛事今年破天荒紧接中国杯，有超过10艘参加中国杯的船队确实来港参与环岛赛。其中升旸帆船队亦落场较量，船长曹宗彬直言此行以「联谊」为主，盼在香港留下美好回忆。

为配合全运会赛期，环岛赛今年顺延至年尾，赛程亦与亚洲最大型帆船赛之一的中国杯时间相近。多支船队先赴港参与环岛赛，再由香港启航前往深圳转战大鹏湾，令本港水域更见热闹。

升旸帆船队将先后出战环岛赛与中国杯。来自深圳的船长曹宗彬表示，他过往多次在维港行船，对赛道路线可谓「轻车熟路」；今次参赛除磨合技术、为中国杯热身外，更希望加深与各地船队的交流：「今次参赛希望和各个船队建立友谊，亦希望在美丽的香港留下回忆，这才是最重要的。」最终，升旸帆船队以6小时20分29秒完赛，获得小组第二。

记者：杨功煜