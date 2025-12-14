帆船香港环岛赛｜滑浪风帆阔别22年重返环岛赛 港队新锐帆手兴奋出击

由香港游艇会主办的「新鸿基公司帆船香港环岛大赛」（环岛赛）昨日（13日）假维多利亚港上演。今年焦点之一，落在大会相隔22年再设滑浪风帆组别，吸引港队多位新锐包括何铭谚、欧令扬披甲出战。二人同样直言能参与这项历史悠久赛事感到兴奋。最终，何铭谚以6小时16分06秒头名冲线，而欧令扬则因故未能完赛。

拥有逾160年历史的环岛赛，今年时隔22年重启滑浪风帆组别，成为赛事一大亮点。年仅20岁的港队代表何铭谚难掩兴奋，坦言过往只在相片中见证这场「海上嘉年华」，没想到终能亲身上阵，并表示一听到恢复滑浪风帆组别就立即报名。

何铭谚续指，是次挑战与以往出战的滑浪风帆赛截然不同：「我之前很少参加类似环岛赛，平日赛程多为10至20分钟，重爆发力；今次要几个小时，需要做更多准备。」他笑言最享受一人在海上驰骋、沿途饱览港岛景致的自由感，同时迷上高速带来的刺激。最终他以6小时16分06秒完成赛事，收获第1名的好成绩，如愿冲线。

至于同样来自港队的欧令扬表示，环岛赛一直是他的「愿望清单」之一。虽然全运会后行程紧密、马不停蹄参与多站赛事，但仍决意报名出战：「能参加这项历史悠久的本地赛事，感觉很兴奋。」惟可惜他最终未能完赛，匆匆结束今年的比赛。

以环岛赛为今年压轴之战，欧令扬回顾2025年自评进步明显：「虽然全运会表现有点失准，但在世界赛突破进入金组，真的很开心。」他指今年起伏不少、收获满满，期望来年向亚运会席位与成绩全力冲击。

记者：杨功煜