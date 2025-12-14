帆船香港环岛赛｜维港化身海上嘉年华 高文思首战Sportsboat组别 直言环岛赛是「成人礼」

由香港游艇会主办的「新鸿基地产帆船香港环岛大赛」（环岛赛）昨日（13日）于维多利亚港上演。今年赛事反应热烈，维港一度化身「海上嘉年华」。多名曾出战全运的香港代表亦报名参赛，其中香港帆船代表高文思（Nancy）迎来个人首度挑战环岛赛，形容赛事是「每位香港帆手的成人礼」，难掩兴奋之情。最终Nancy以6小时21分34秒的成绩获得小组第二名。

环岛赛是本港一年一度帆船盛事，历史长达161年，今年更是录得逾230支船队报名，估计超过1,500名帆手同场竞技。赛道由铜锣湾作起点，参赛船队向东按顺时针方向环绕港岛一周，途经北角、柴湾、石澳、浅水湾、赤柱，再经西营盘、湾仔，最后回到铜锣湾冲线，全程约45公里。首次出战的Nancy表示，能在家乡海面环岛一圈意义非凡：「环岛赛在本地名气很大、历史悠久，对香港帆手来说是一场成人礼。」

今次亦是Nancy首次参与Sportsboat组别并驾驶Magic 25船型。她坦言过去未曾接触此级别，盼藉今次比赛学习不同帆船操控技术，为往后出战同类赛事累积经验，同时以「开心比赛」为主调。作为级别新手，Nancy表明会全力以赴，并笑言：「希望可以开开心心完赛，不拖累队友。」最终Nancy以6小时21分34秒的成绩获得小组第2名，完成自己在环岛赛的首秀。

记者：杨功煜