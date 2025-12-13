Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜当路云米曹末节狂轰24分刷新今季新高 领骑士130:126反胜巫师

即时体育
更新时间：19:47 2025-12-13 HKT
发布时间：19:47 2025-12-13 HKT

骑士周五作客巫师，球星当路云米曹（Donovan Mitchell）于末节大爆发，攻下个人今仗48分中的24分，率领骑士克服一度落后15分的劣势，以130:126惊天反胜巫师。而米曹第4节攻下24分亦刷新今季第4节个人得分新高。

骑士落后15分进入第4节

骑士今仗手感冰冷，全场三分球53投仅15中，更在第三节一度被对手攻入40分，带著15分的劣势（85:100）进入第四节。面对著战绩仅为3胜20负的巫师，米曹坦言，他当时只有一个念头：「要打得更有侵略性。休息过后，我们实在不能输掉这场比赛。」

第4节独取24分创纪录

进入决胜的第四节，米曹接管了比赛。他在开节约两分半钟内便独取11分，吹响反攻号角。最终，他在这一节攻入了惊人的24分，不仅创下了今季NBA球员第4节得分的新高，更追平了「大帝」勒邦占士（LeBron James）在2008年创下的骑士末节得分第2高纪录。在米曹的带领下，骑士成功在比赛最后一分钟将比分反超；最终反胜5分。

队史末节得分第二高纪录

今赛过后，米曹场均在第四节得9.6分，高踞联盟榜首。对于球队的大逆转，他表示：「当你对著一支只赢了三场的球队，却落后15分，你可以选择夹著尾巴投降。但我们找到了方法。」
不过，他亦坦承，球队陷入如此困境本身就是一个警号：「那种情况不能再发生，我们不能再让自己处于那种境地。我们必须想办法解决。」

