WTT香港总决赛｜张本智和周日中午1:30恶斗「世二」林诗栋望复仇 一周前混团世界杯曾负对方1:2

两位「千禧后」乒球男单球星张本智和及法国一哥菲历斯勒邦（Felix Lebrun），周六在坐爆1万人的红馆的WTT香港总决赛8强战，合演一场历时接近一小时的7局激战，结果张本以3:4（12:14、11:8、12:10、11:3、8:11、7:11、11:9）反胜入明午4强对中国「世二」林诗栋；自言正以AI学习英语的张本赛后以英语、普通话及日语跟记者对答，已曾3夺本赛银牌的他表示：「之前拿第2名也不错，但『满意』的话只有冠军，所以今次在香港必须要把冠军拿下来。」

张本智和（右）跟法国的菲历斯勒邦（左）周六在八强激战足足七局。徐嘉华摄

张本智和反败为胜后激动跪地。 徐嘉华摄

徐嘉华摄

张本智和AI学习英语

被外国记者赞英语不错

世界排名第5的张本跟排第6的菲历斯的8强对决先输第一局刁时，之后连取3局，大情大性的张本不时握拳大叫，自我振奋一番，反应十分平静的菲历斯随后以11:8、11:7追成大分3:3，决胜局张本曾落后3:6，凭强顽斗志曾追至8:8、9:9后再以11:9反胜，赛后即时向直播镜头跪地。

张本智和在场内也有不少粉丝帮他加油。徐嘉华摄

徐嘉华摄

徐嘉华摄

张本曾来港（伊馆）参加青少年比赛，对于今次首次在红馆举行WTT总决赛，他盛赞「很喜欢」：「好开心今日跟菲历斯合演一场很高质素的比赛，说到场馆，我记得之前在香港打青少年比赛的场地（伊馆）较红馆细，但我都喜欢，香港的球馆及人都很好，还有吃的也很好，特别香港的天气，现在日本很冷，但香港很热，觉得很好。」

张本智和赛后可以用英文及普通话接受访问。徐嘉华摄

22岁的张本智和在赛后以英语、普通话及日语接受访问，父母都是来自中国的张本以英语回答外国记者，被称赞英语不错，他就回应说：「现在我也在用AI学习英语。」

对林诗栋一场为复仇战

张本周日下午一时半将与林诗栋争入晚上决赛，后者以4:0（11:3、11:7、11:5、11:3）大胜同胞球手向鹏，林诗栋周六一日2战，跟蒯曼组成的「世一」混双4强以1:3（11:6、6:11、2:11、12:14）不敌南韩「世二」组哈林钟勋、申裕斌。

林诗栋在男单四强大胜同胞对手。徐嘉华摄

张本曾于2021、2022及2024年的WTT总决赛杀入决赛，但3次都是夺亚而回，周日跟林诗栋的4强战亦是复仇之战，他曾在一周前的成都混合团体世界杯的决赛，以1:2不敌对手，期望今日可以成功复仇。

记者/摄影：徐嘉华