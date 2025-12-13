Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜居利复出轰39分写神级纪录 勇士仍不敌木狼无缘三连胜

即时体育
更新时间：15:46 2025-12-13 HKT
发布时间：15:46 2025-12-13 HKT

勇士「射神」史堤芬居利（Stephen Curry）周五伤愈复出，即展现超强火力，全场狂轰39分并超越「篮球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的历史纪录。可惜，居利神级表现未能阻止勇士在主场以120:127不敌有主力安东尼爱华士（Anthony Edwards）缺阵的木狼，三连胜走势告终。

居利30岁后得分超越佐敦

因左股四头肌挫伤而缺阵了5场比赛的居利，今仗火速「上力」，开赛即连入三球，攻下球队首12分中的8分，全场28投14中，包括6记三分球，以高效表现宣告回归。居利今仗投进39分之后，年满30岁后累积第94场单场得分超过35分，正式超越米高佐敦的93场，成为NBA史上30岁后得35分或以上最多的球员。

高拔统治内线

然而，木狼今仗展现了强大的团队实力。在缺少了头号得分手爱华士下，中锋高拔（Rudy Gobert）挺身而出，在内线予取予携，全场攻下24分及抢下14个篮板，完全统治内线。
木狼在第4节初段打出一段20:7的攻势，一度领先10分。虽然勇士凭居利的罚球在最后1分37秒曾反超118:117，但高拔随即以一记入樽还以颜色，加上队友迪云斯素（Donte DiVincenzo）在最后28秒射入致命三分，助木狼打出一段10:2的攻势锁定胜局。迪云斯素今仗亦表现出色，攻入21分，队友兰度（Julius Randle）亦有27分。

