WTT香港总决赛｜孙颖莎4:0横扫长崎美柚 四强国家队内战斗「世四」蒯曼

即时体育
更新时间：23:50 2025-12-12 HKT
发布时间：23:50 2025-12-12 HKT

「WTT香港总决赛2025」女单8强，国乒女单「一姐」孙颖莎对上来自日本的长崎美柚，最终孙颖莎以总局数4:0击败长崎美柚，晋级明日的4强战，对上国家队队友蒯曼。

孙颖莎4:0击败长崎美柚顺利闯入4强

首局长崎美柚迅速进入状态，先以5:2取得领先，但随后孙颖莎也开始进入状态，连续得分将比数追平成5:5，随后双方开始缠斗多次打成平手，更更斗到10:10需以刁时分出胜负，最后孙颖莎以12:10先取一局。进入到第2局孙颖莎开局再次以2:5落后，但随后孙颖莎发起猛攻，长崎美柚被打得难以招架，最终「莎莎」以11:6再取一局。第三局孙颖莎延续上局火热手感，局就打出3:1，随后长崎美柚虽一度上次最近比分，但孙颖莎最后仍以11:6取得赛点。到最后一局孙颖莎更火力全开，打出11:1大分差并以局数4:0击败长崎美柚，晋级4强与蒯曼争夺决赛席位。

「莎莎」赛后接受访时对于一日打完混双再转换到单打，她表示需要及时地去切换思想并作出调整，而对于今场的对手她表示：「觉得整体来说，打的其实还是比较正常，因为跟长崎在国际赛场上交手并不是说特别多，但我觉得对她还是有一定的了解吧，而且我觉得她在这种反手和发球这样还是有自己的很多优势和特点，所以说第一局过后也是在后三局，在今天这方面做了一些调整，然后整体可能后面相对来说比较顺利。」孙颖𦯷明天将有机会一天三战，先是混双准决赛之后再接女单四强，在最后还有机会出战混双决赛。

 

 

记者：魏国谦

摄影：何家豪

