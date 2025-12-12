WTT香港总决赛｜张本美和/松岛辉空3:2淘汰巴西组合 4强硬撼「最强外卡」王楚钦/孙颖莎

「WTT香港总决赛2025」日本组合张本美和今日与松岛辉空出战混双最后一轮赛事，与巴西组合卡达拉奴（Bruno Calderano)/高桥布鲁娜(Bruna Takahashi)，最终与对手激斗五局以3:2力压对手晋级4强，将会硬撼王楚钦/孙颖莎的「莎头」组合。

张本美和/松岛辉空3:2力压巴西组合勇闯4强

张本智和胞妹张本美和今日转战混双，与松岛辉空出击斗巴西组合卡达拉奴/高桥布鲁娜争夺最后的4强席位，这对来自日本的年轻组合一开局便迅速进入状态，以11:6先取首局，巴西组合之后展现强大的调整能力，第2局便曾一度领先9:5，但张本美和/松岛辉空之后连取5分率先取得局点，但「森巴军」其后取得关键一分将比赛拖入刁时，之后再连取2分以12:10追平一局。之后「森巴军」乘胜追击以11:5取得赛点。但之后日本组合顶住压力，连打2局刁时最终以14:12、12:10总局数3:2击退卡达拉奴/高桥布鲁娜，成功闯入4强。

记者：魏国谦

摄影：何家豪