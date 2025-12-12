Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

残特奥会｜硬地滚球个人赛大丰收 港队共夺两金两银三铜 梁育荣实现一半金牌「集邮」梦

更新时间：19:09 2025-12-12 HKT
发布时间：19:09 2025-12-12 HKT

残特奥会硬地滚球项目今日（12日）在启德体艺馆上演个人组决赛，港队「大师兄」梁育荣状态火热，最终以7:1的压倒性比分夺冠 ，赢得全场欢呼。 而女子BC2级决赛则上演「港队打吡」，最终由杨晓林4:0击败队友郭海莹，成功封后。 港队共夺得两面金牌、两面银牌及三面铜牌，为本届赛事个人项目写下完美句号。政务司司长陈国基和文化体育及旅游局局长罗淑佩亦都亲临现场，为获奖运动员颁奖，共享荣耀时刻。 明天将进行团体小组赛，港队将继续冲击奖牌。

港队单日狂揽七面奖牌

今日金牌战方面，老将梁育荣于男子BC4级决赛展现统治级表现，以7:1大胜广东的广越想，勇夺金牌。女子BC2级决赛同样瞩目，由杨晓林与郭海莹合演「港队打吡」，杨晓林发挥更为稳定，以4:0胜队友郭海莹 ，夺得金牌，郭海莹则获得银牌。至于女子BC3级决赛，港将何宛淇奋战下以1:3不敌四川的范进，收获一面银牌。

铜牌赛方面，唐芝江在男子BC4级以3:2力克广东的郑远森，为港队夺得铜牌。紧接其后，张沅在女子BC4级以4:1轻取广东的占虾，龙子健则在男子BC1级以4:1击败重庆的罗冠中，再添两面铜牌。

梁育荣：主场夺金意义重大 实现一半「集邮」愿望

赛后强将梁育荣表示，这面金牌对他意义非凡。他透露了一个重要目标：「这是我第一次参加残特奥会，希望可以集齐我所参加过各大运动会的金牌，而家暂时达成咗半个愿望。」谈到主场作赛的感受，梁育荣直言动力倍增：「分别好大！好多熟悉的广东话打气声，每一球好波都听到，系好大嘅推动力。」他特别感谢入场支持香港队的市民。

杨晓林：以平常心夺冠 从失利中变得更强大

女子BC2级金牌得主杨晓林赛后表现平静。对于在决赛与熟悉的队友对阵，她表示是以「平常心」上场：「不会因为对手是队友就掉以轻心，都是以比赛心态去打每一球。」。这面金牌对杨晓林而言别具意义：「我第一次参加全运会。第一次喺香港举办全运会。第一次喺香港主场打全运会啦，同埋第一次攞埋呢块金牌。」让她感到「好开心、好感恩」。明天她将与队友出战接下来的团体赛，继续争取佳绩。

 

记者、摄影：廖伟业

