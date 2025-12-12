Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜王楚钦4:1轻松击败阿历斯勒邦 4强对林昀儒或摩洛特

更新时间：15:00 2025-12-12 HKT
发布时间：15:00 2025-12-12 HKT

「WTT香港总决赛2025」位列世界第一的王楚钦今日出战男单8强，对上来自法国的阿历斯勒邦(Alexis Lebrun)，最终王楚钦以4:1轻松击败勒邦晋身4强，下轮将会对上来自中华台北的林昀儒或是瑞典的摩洛特(Truls Moregard)。

王楚钦男单8强4:1轻取阿历斯勒邦

国乒一哥兼世界排名第一的王楚钦今日出战男单8强，对上来自法国的「勒邦兄弟」中的哥哥阿历斯勒邦，王楚钦今场迅速入局，先以11:6和11:4连取2局领先局数2:0。随后到第三局勒邦在早段一直与王楚钦紧咬比分打成3:3，随后王楚钦突然爆发疯狂得分，更以10:6率先取得赛点，但勒邦亦作出反击连得3分将比数追成10:9逼使王楚钦叫出暂停，暂停完结后王楚钦立即取下致胜一分取得赛点。到第4局勒邦展现强大韧性，与王楚钦一直缠斗，更以11:7取下一局将局数追成1:3。但在第5局王楚钦立即展现身为世界第一的调整能力，开局便打出4:0，王随后作出猛攻，勒邦虽一度尝试将比数拉近，但也仍以4:11落败，最终王楚钦以局数4:1轻取勒邦挤身4强。

 

 

记者/摄影：魏国谦

