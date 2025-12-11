Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜孙颖莎4:0轻取王艺迪 赛后提到和王楚钦默契好到唔太使语言交流

更新时间：22:44 2025-12-11 HKT
发布时间：22:44 2025-12-11 HKT

国家队乒乓球「一姐」孙颖莎今日在「WTT香港总决赛2025」较早前与王楚钦出战完混双赛事后，今晚转战女单对上国家队队友王艺迪，最终以直落4:0轻松闯进8强，明日将会对上来自日本的长崎美柚。

孙颖莎直落4:0轻取王艺迪挤身8强

今晚又再上演国家队内战戏码，由世界排名第1的孙颖莎对上世界排名第5的王艺迪，首局孙颖莎便立即展现「世一」的实力，先以11:3轻取一局，第二局更迅速以5:3确立优势，但王艺迪随后迅速调整将比数追成5:5平手，但随后孙颖莎再次发起猛攻，最终以11:9再取一局，到第三局王艺迪开局便打出2:0的比分，孙颖莎亦沉著应对并重新将比数反超，最终以11:7率先拿下赛点，到最后一局，孙颖莎乘胜追击开局便打成4:0，虽然王艺迪一度追近比分，但也无阻孙颖莎以11:7赢得致胜一局，以局数4:0击败队友晋级8强。

孙颖莎赛后表示和王楚钦的默契已经好到无需语言交流。魏国谦摄
孙颖莎赛后表示和王楚钦的默契已经好到无需语言交流。魏国谦摄

孙颖莎：和王楚钦的默契已经好到无需语言交流

赛后孙颖莎接受访问时对于今场以4:0轻取王艺迪的想法时，她表示：「今天我觉得首先心态比较好了，其实没有说去想结果，还是说专注到比赛的每1分，所以说我觉得在今天在场上技战术上，我觉得运用的还是比较不错的。」

之后她也提到与王楚钦在混双上的配合，她直言：「相信大家也能看到，我觉得我和大头之间不需要太多的这种训练，从小一直配合到现在8年左右的时间，确实很默契啊，也不太需要语言的这种交流。」她表示他们之间已经知道大家要做些什么，并能够通过一些比赛去调整他们之间的默契，另外她亦直言二人还抱有混双争标的梦，她说：「确实现在混合项目，自从加入了奥运会以来，是大家确实对这个项目的理解，我觉得越来越深了嘛，但当然是说我们确实还是有一颗争取这种混双的一个梦想，所以说就是我们俩可能不是像以往那么多经常会出来打，但我觉得还是肯定会全力出去争取这个项目。 」

