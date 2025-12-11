WTT香港总决赛｜混双世界第一大战「最强外卡」 王楚钦/孙颖莎3:0横扫林诗栋/蒯曼

今日「WTT香港总决赛2025」上演混双分组赛焦点大战，由WTT排名第一的林诗栋/蒯曼对上由男女单世一王楚钦/孙颖莎组成的「莎头」组合，最终王孙配以直落3:0击败林蒯配，小组目前2战全胜。

「最强外卡」王孙配3:0横扫林蒯配

「WTT香港总决赛2025」混双分组赛上演国家队内战，由世界排名第一林诗栋/蒯曼对上「最强外卡」王楚钦/孙颖莎，一开局林蒯明显较早入局开始便接连得分领先4:2，但其后王孙迅速调整后一度追平并紧咬比分，其后更连续得分以10:8率先拿下局点，但随后林蒯亦将比分追平并将比赛拖入刁时，但在刁时王孙发挥更为稳定并以13:11先取一局。

第二局开始王孙乘胜追击，开局便领先对手4:0，但林蒯亦不甘示弱，接连得分成功以7:6反超比分，但随后比赛再次进入胶著，双方互相打成平手，之后更再需要刁时才能分胜负，但王孙也是依旧以较少失误在刁时再以12:10率先拿下赛点。到第三局开局王孙延续前2局好表现，并成功把握住林蒯失误，虽然早段曾战成2:2但随后迅速将比分拉开至6:3，最终王楚钦/孙颖莎亦顺利以11:5取下致胜一局，以总局数3:0击败林诗栋/蒯曼，小组2战全胜。

王楚钦：以学习和挑战的态度面对比赛

赛后王楚钦亦大赞林诗栋/蒯曼是一组非常优秀和强大的对手，对此他也分享了自己今次对阵的心态：「其实在跟他们打的时候，我觉得我的心态摆得非常的正。我就抱著一个学习和挑战的态度来去面对比赛。」另外提到比赛之后的安排上都是混双之后再单打，被问到会否有什么规划时，他直言没有，他补充说：「这就是你选择了两项，或者说你选择了什么样，你就要去接受他。另外一面不确定性，因为这才是竞技体育，你不可能所有的都按那个时间点来结束，或者说所有的胜负都按每一个大家心中设想的人来去走向下一轮，所以说这才是竞技体育，这才是最真实的体育魅力吧。」

记者：魏国谦

摄影：何家豪